В Ялте после наводнения для туристов открыли десять пляжей

Чистота морской воды полностью подтверждена на 36 пляжных территориях из 86. Фото: Архив "КП"

С 6 июля в Большой Ялте открываются десять пляжей для купания. Как сообщила глава города Янина Павленко, пока чистота морской воды полностью подтверждена на 36 пляжных территориях из 86.

- У нас остается пока запрещенное купание в центральной части нашего города. Это от Приморского пляжа до Гурзуфа. Но погодные условия сейчас таковы, что, надеюсь, и эта ситуация скоро разрешится. Мы работаем над этим дальше, - говорит Павленко.

Сейчас по всему городу проводятся активные работы по ликвидации последствий наводнения: рабочие помогают наводить порядок на территории домовладений, очищают русла рек и проводят обследование дна на наличие опасных предметов. По словам Павленко, пока не закончится очистка русел рек и продолжаются осадки чище и прозрачнее море не станет.

Заметим, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют использовать воду из водопровода для употребления в пищу и питья без кипячения, поэтому около 19 детских садов сейчас перевели на привозную воду.

Напомним, прибрежные зоны от Гурзуфа до Фороса закрылись после наводнения 18 июня. Тогда сильный дожди привели к выходу рек из берегов и сходу селей. Потоки воды сметали все на своем пути и уносили в море, поэтому многие пляжи Ялты были закрыты. Первые 22 открыли еще 2 июля в Форосе и Алупке, а затем 6 июля. Каждый день в городе берут пробы морской воды, чтобы отследить состояние воды и сделать вывод о ее соответствии СанПиНам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Большой Ялте с 6 июля открывают еще десяток пляжей для купания

В городской черте муть не позволяет водолазам провести обследования дна (подробнее)

Как наполнились водохранилища пересохшего Крыма после проливных дождей

Общий объем запасов воды составляет 90,627 миллиона кубометров (подробнее)