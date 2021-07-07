После потопа загрузка отелей в Алуште достигла ста процентов

Алушта сейчас на пике востребованности у туристов. Фото: "КП" Архив

Алушта переживает настоящий туристический бум. По словам представителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, поток туристов переместился сюда после наводнений в Керчи и Ялте. Из переживших стихию регионов отдыхающие рванули в основном на Западный Крым. Исключением стала южнобережная Алушта.

- В Алуште загрузка почти под 100%...Цены? Кто хотел поднять, тот давно поднял. Устраивать повышение на фоне этой ситуации, конечно же, никто не стал. Безусловно, есть такие нерадивые отельеры, но их единицы, - отметила Стамбульникова в комментарии КП-Крым

Алуште, которая находится всего в 35-ти километрах от Ялты, благодаря своему рельефу удалось практически без последствий пережить обрушившиеся на полуостров ливни. Свою роль сыграли и вовремя прочищенные ливневки, отметила ранее глава алуштинской администрации Галина Огнева. Наиболее пострадавшим от стихии районом стало село Запрудное, которое находится в горах. Там дожди подтопили дом и разрушили часть дороги.

В середине июня в результате сильнейших ливней и выхода из русел рек в Крыму от наводнений пострадали Керчь и Ялта. Многие дома оказались затопленными, пострадали магазины и автомобили. В Ялте во время потопа и в результате схождения селей погиб мужчина, еще одна женщина числится пропавшей без вести.

4 июля стихия накрыла и Бахчисарайский район. В поселке Куйбышево смыло потоком двух женщин. Одна из них была доставлена в больницу, тело второй спустя сутки нашли в соседнем селе Малое Садовое вниз по течению реки Бельбек.

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