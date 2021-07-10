На отремонтированном участке евпаторийской трассы в Саках открыли рабочее движение

Проезд через Саки расширили до 4 полос Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Саках открыли рабочее движение на отремонтированном участке трассы Симферополь-Евпатория. В каждом направлении добавлено по одной полосе, чтобы избежать многочасовых транспортных заторов.

Движение по учатску открыл вице-премьер Евгений Кабанов Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Ежесуточно здесь проезжает около 10 тысяч машин, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - 3 км из 5 км попали под ремонт, на 2 км расширили полотно до четырех полос, чтобы сократить время проезда через это «узкое горлышко».

Время в дороге сократится за счет ремонта и дополнительной полосы Фото: Виталий ПАРУБОВ

На ремонтные работы ушло 300 миллионов рублей и 4,5 месяца, вместо положенных 8 месяцев. Оценку качеству работ даст приемочная комиссия, после того как подрядчик - АО «ЦДС» - установит дорожные знаки и нанесет разметку.

Еще предстоит нанести разметку и установить знаки Фото: Виталий ПАРУБОВ

К 2024 году между Симферополем и Евпаторией построят новую трассу, благодаря которой путь из одного города в другой займет 35-40 минут. Первый участок Симферополь – Скворцово готов на 98% и будет сдан в сентябре. Строительство второго участка начнется в этом году и завершится в 2024-м. Новая дорога предусмотрена в ФЦП развития Крыма и обойдется в 30 миллиардов рублей.

К 2024 году между Симферополем и Евпаторией построят новую дорогу Фото: Виталий ПАРУБОВ

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