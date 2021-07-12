Морская вода у берегов Крыма резко стала холодной

В Крыму все еще сохраняется вероятность кратковременных дождей Фото: Александра Тимощенко

В Крым, наконец, пришла долгожданная жара. Днем температура поднимается до 34 градусов. Как обещают синоптики местного Гидрометцентра, это еще не предел. Только вот морская вода не сильно радует своей температурой. На прошлой неделе во многих районах полуострова она опускалась до 17, а то и до 15 градусов.

Отдыхающие, приехавшие к Черному морю на выходные, просто загорали на берегу, а те, кто решился искупаться, быстро выскакивали обратно. Всему виной - сгон воды или «низовка». Это период, когда из-за ветра холодная вода с глубины поднимается на поверхность, а теплые и уже прогретые слои течение относит от берега. Такие явления можно наблюдать несколько раз за сезон, когда портится погода или приходит сильный ветер.

Чаще всего это происходит там, где море мелкое, например, Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Николаевка.

- Еще в четверг море в Ялте было примерно 15 градусов, но уже через день прогрелось до 20 градусов. Не совсем еще теплое, но успело прогреться, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

На сегодняшний день температура морской воды уже может порадовать. В Алуште, Ялте и Евпатории она прогрелась до 23 градусов, в Феодосии - до 24, в Севастополе и Черноморском - 22, а в Керченском проливе и Азовском море - 26.

По словам синоптиков, погода в ближайшую неделю хорошо подойдет для отдыха у моря. Днем воздух прогреется до 33 градусов тепла, ночью опустится до 20. В некоторых районах полуострова все еще возможны дожди, но мелкие и кратковременные. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Напомним, 11 июля в Крыму объявили штормовое предупреждение. Спасатели, ссылаясь на прогнозы Крымского гидрометцентра, предупреждали, что о том, что местами могут пойти сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

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