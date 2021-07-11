Сильные ливни, грозы, град: В Крыму 11 июля объявили штормовое предупреждение

Ливневые дожди нанесли Ялте большой урон. Фото: Михаил ПАТЛИС

На Крымский полуостров того гляди вновь нагрянет ненастье.

- Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 11 июля 2021 года, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Спасатели, ссылаясь на прогнозы Крымского гидрометеоцентра, предупреждают, что в ближайшее время в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

Специалисты чрезвычайного ведомства просят быть осторожными и без необходимости не выходить из домов, отказаться от прогулок и поездок на автомобилях.

Возможно найдутся такие, что скажут, что у страха глаза велики, но «библейский потоп», который случился этим летом на Южном берегу Крыма, наглядно показал, что к прогнозам и штормовым предупреждениям синоптиков и МЧС, нужно очень уважительно относится.

Ливневые дожди подтопили Керчь и окрестности. Пострадала от разгула стихии и красавица Ялта. В городе счастья под толстым слоем грязи и мусора оказалась знаменитая набережная имени Ленина, вода затопила подвальные помещения. Один из районов города-курорта и вовсе оказался заваленным камнями вперемешку с грязью.

Стихия покуролесила и в Бахчисарайском районе, в городе Саки.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

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