На кис-кис никто не откликается: С набережной Ялты пропали котики

Шарики на месте, а мурлыки исчезли. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город счастья приходит в себя после «библейского потопа».

Все, что было в затопленных подвалах пришло в негодность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Ялте откачивают грязную жижу с подвалов, снимают слой смеси песка и земли с клумб, дорог и пешеходных зон.

Город приводят в порядок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самая популярная променадная зона - набережная имени Владимира Ленина уже процентов на 98 отмыта и очищена.

Даже железо не выдержало напора мощных потоков воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Хотя еще много, чего нужно сделать.

Собаки чувствуют себя комфортно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот и бездомные псы, заняв прежние, обжитые места, как ни в чем не бывало греются на солнышке. Собаки, как и до потопа, мало обращают внимание на отдыхающих, да и люди с лопатами и вениками, которые усердно ликвидируют последствия ливня, их не волнуют.

Работы хватает и людям, и спецтехнике.

Не напрягает их и мощная техника, которая вывозит за пределы города весь мусор и хлам.

Тузики выжили в потоп. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот только на кис-кис никто не отзывается. И различными «вискасами», припасенными сердобольными людьми, обедают беспризорники-дворняги.

От стихии пострадали кафе у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Набережная была затоплена основательно. Собаки физически посильнее, сумели спастись, а вот котики сгинули, - рассказала КП-Крым зоозащитник из Ялты.

Волонтер объяснила, что конечно же популяция мурлык восстановится, но на это нужно время.

Жизнь в Ялте продолжается. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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