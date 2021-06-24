На кис-кис никто не откликается: С набережной Ялты пропали котики

Шарики на месте, а мурлыки исчезли.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Город счастья приходит в себя после «библейского потопа».
Все, что было в затопленных подвалах пришло в негодность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте откачивают грязную жижу с подвалов, снимают слой смеси песка и земли с клумб, дорог и пешеходных зон.
Город приводят в порядок.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Самая популярная променадная зона - набережная имени Владимира Ленина уже процентов на 98 отмыта и очищена.
Даже железо не выдержало напора мощных потоков воды.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Хотя еще много, чего нужно сделать.
Собаки чувствуют себя комфортно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вот и бездомные псы, заняв прежние, обжитые места, как ни в чем не бывало греются на солнышке. Собаки, как и до потопа, мало обращают внимание на отдыхающих, да и люди с лопатами и вениками, которые усердно ликвидируют последствия ливня, их не волнуют.
Работы хватает и людям, и спецтехнике.
Не напрягает их и мощная техника, которая вывозит за пределы города весь мусор и хлам.
Тузики выжили в потоп.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вот только на кис-кис никто не отзывается. И различными «вискасами», припасенными сердобольными людьми, обедают беспризорники-дворняги.
От стихии пострадали кафе у моря.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Набережная была затоплена основательно. Собаки физически посильнее, сумели спастись, а вот котики сгинули, - рассказала КП-Крым зоозащитник из Ялты.
Волонтер объяснила, что конечно же популяция мурлык восстановится, но на это нужно время.
Жизнь в Ялте продолжается.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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