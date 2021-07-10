Где можно купаться в море на Южном берегу Крыма

Пляжи ЮБК открыты для солнечных ванн
Фото: Михаил ПАТЛИС
В Крыму продолжается действие режима ЧС регионального уровня из-за обильных осадков, подтоплений, загрязнения курортных территорий и побережья Черного моря. С 18 июня действуют ограничения на купание в море в Большой Ялте и Керчи, которые Роспотребнадзор постепенно снимает по мере улучшения качества проб морской воды.
Из 86 официальных пляжей на территории от Гурзуфа до Фороса купание разрешено на 32-х. Пробы морской воды на этих пляжных территориях соответствуют норме. Они расположены с запада на восток от поселка Форос до санатория «Россия» в Ялте, за исключением пляжей в Кореизе и Гаспре, которые сильно подмыло сошедшим с гор селем. Муть и взвесь не позволяет водолазам обследовать морское дно на наличие опасных предметов.
- В пределах 10 сантиметров ничего не видно, - посетовал руководитель ялтинского отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов. - В таких условиях водолазы не могут работать.
Массандровский пляж официально к морским купаниям не пригоден
Фото: Анна КИРИЕНКО
Расчистка русел рек Дерекойка и Учан-Су продолжается, и вода, вместе с мусором, илом и гравийным осадком выходит в море в городской черте Ялты. По этой причине нет одобрения качества морской воды на Массандровском пляже и гостиницы «Ореанда». В Гурзуфе исследование проб морской воды после схода селей не позволяет говорить о ее безопасности для купаний. При этом ограничений на прием солнечных ванн нет.
Алушта не пострадала от ливневых дождей, и пляжи курорта свободны к посещению от Партенита до Приветного. Ограничением может стать температура морской воды, которая опустилась в Алуште и близлежащем пригороде до +18сº. Однако при выборе места отдыха нужно учитывать, что восточные окраины Алуштинского региона слабо канализированы и центральные очистные сооружения здесь появятся не раньше 2024 года. По этой причине пляжи Солнечногорского, Малореченского и Рыбачьего снискали славу «фекалийных» на карте побережья Крыма с высоким риском получить кишечную инфекцию. Официального предупреждения о запрете на купание в данных курортных территориях нет.
Каждый официальный пляж оборудован информационным аншлагом с указанием названия, номерами телефоном экстренных служб и ответственного за благоустройство. Доступ ограничен на лечебные пляжи санаторно-курортных учреждений и детских оздоровительных лагерей.
Справка КП:
официально для купания в морской воде в Большой Ялте открыты:
Пляж «Дача «Тессели»
Пляж «Парк Форос»
Пляж «Зеленый»
Пляж «Пансионат «Терлецкий»
Пляж «Тихая бухта-1»
Пляж «Тихая бухта - 2»
Пляж «Форосский»
Пляж «Форосский берег»
Пляж «Санаторий «Южный»»
Пляж «Кастрополь-1»
Пляж «Крымский бриз»
Пляж «Мрия»
Пляж «Артемида»
Пляж «Понизовка»
Пляж «РТ-22»
Пляж «Башмак»
Пляж «Санаторий Симеиз»
Пляж «Лягушка»
Пляж «Алупка»
Пляж «Санаторий Южнобережный»»
Пляж «Горное солнце»
Пляж «Детский»
Пляж ООО «Пальмира-Палас»
Пляж санатория «Горный»
Пляж санатория «Курпаты»
Пляж санатория «Нижняя Ореанда»
Пляж «Ливадийский» ООО «Санаторий Кирова»
Пляж санатория «Черноморье»
Пляж санатория «Узбекистан»
Пляж «Дельфин-1»
Пляж «Дельфин-2»
Пляж санатория «Россия»
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