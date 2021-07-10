Где можно купаться в море на Южном берегу Крыма

Пляжи ЮБК открыты для солнечных ванн Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму продолжается действие режима ЧС регионального уровня из-за обильных осадков, подтоплений, загрязнения курортных территорий и побережья Черного моря. С 18 июня действуют ограничения на купание в море в Большой Ялте и Керчи, которые Роспотребнадзор постепенно снимает по мере улучшения качества проб морской воды.

Из 86 официальных пляжей на территории от Гурзуфа до Фороса купание разрешено на 32-х. Пробы морской воды на этих пляжных территориях соответствуют норме. Они расположены с запада на восток от поселка Форос до санатория «Россия» в Ялте, за исключением пляжей в Кореизе и Гаспре, которые сильно подмыло сошедшим с гор селем. Муть и взвесь не позволяет водолазам обследовать морское дно на наличие опасных предметов.

- В пределах 10 сантиметров ничего не видно, - посетовал руководитель ялтинского отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов. - В таких условиях водолазы не могут работать.

Массандровский пляж официально к морским купаниям не пригоден Фото: Анна КИРИЕНКО

Расчистка русел рек Дерекойка и Учан-Су продолжается, и вода, вместе с мусором, илом и гравийным осадком выходит в море в городской черте Ялты. По этой причине нет одобрения качества морской воды на Массандровском пляже и гостиницы «Ореанда». В Гурзуфе исследование проб морской воды после схода селей не позволяет говорить о ее безопасности для купаний. При этом ограничений на прием солнечных ванн нет.

Алушта не пострадала от ливневых дождей, и пляжи курорта свободны к посещению от Партенита до Приветного. Ограничением может стать температура морской воды, которая опустилась в Алуште и близлежащем пригороде до +18сº. Однако при выборе места отдыха нужно учитывать, что восточные окраины Алуштинского региона слабо канализированы и центральные очистные сооружения здесь появятся не раньше 2024 года. По этой причине пляжи Солнечногорского, Малореченского и Рыбачьего снискали славу «фекалийных» на карте побережья Крыма с высоким риском получить кишечную инфекцию. Официального предупреждения о запрете на купание в данных курортных территориях нет.

Каждый официальный пляж оборудован информационным аншлагом с указанием названия, номерами телефоном экстренных служб и ответственного за благоустройство. Доступ ограничен на лечебные пляжи санаторно-курортных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

Справка КП:

официально для купания в морской воде в Большой Ялте открыты:

Пляж «Дача «Тессели»

Пляж «Парк Форос»

Пляж «Зеленый»

Пляж «Пансионат «Терлецкий»

Пляж «Тихая бухта-1»

Пляж «Тихая бухта - 2»

Пляж «Форосский»

Пляж «Форосский берег»

Пляж «Санаторий «Южный»»

Пляж «Кастрополь-1»

Пляж «Крымский бриз»

Пляж «Мрия»

Пляж «Артемида»

Пляж «Понизовка»

Пляж «РТ-22»

Пляж «Башмак»

Пляж «Санаторий Симеиз»

Пляж «Лягушка»

Пляж «Алупка»

Пляж «Санаторий Южнобережный»»

Пляж «Горное солнце»

Пляж «Детский»

Пляж ООО «Пальмира-Палас»

Пляж санатория «Горный»

Пляж санатория «Курпаты»

Пляж санатория «Нижняя Ореанда»

Пляж «Ливадийский» ООО «Санаторий Кирова»

Пляж санатория «Черноморье»

Пляж санатория «Узбекистан»

Пляж «Дельфин-1»

Пляж «Дельфин-2»

Пляж санатория «Россия»

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