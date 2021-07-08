Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 в Ялте: Дожди скоро закончатся

В субботу и воскресенье на ЮБК будет 27-32 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Целую неделю в Крыму сохранялось штормовое предупреждение, во многих районах даже шли сильные ливни, которые не обошли и Ялту. Однако синоптики успокаивают: вторая половина июля будет летняя, и дождя можно уже не ждать. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на выходные 10 и 11 июля 2021 в Ялте.

По словам заместителя начальника управления Гидрометцентра Вероники Шенгелай, в ближайшие дни на южном берегу полуострова будет жарко и солнечно.

- Наконец-то наше крымское лето возвращается к нам. Уже с 9 июля мы ожидаем погоду без осадков. В пятницу, субботу и воскресенье будет 27-32 градусов тепла. А ночью - 18 - 23, будет преобладать тропическая воздушная масса, отсюда сухость и жара, - отмечает главный синоптик.

С понедельника вновь ожидается вероятность кратковременных грозовых дождей, но на температура воздуха в Ялте и Алуште это никак не повлияет.

ТЕМПЕРАТУРА МОРЯ

Из-за дождей и изменения направления ветра температура морской воды на ЮБК в ближайшие дни сильно изменилась. Еще 7 июля она составляла 15 градусов, а спустя сутки поднялась до 20.

Напомним, с 6 июля в Большой Ялте открыли десять пляжей для купания. Пока чистота морской воды полностью подтверждена на 36 пляжных территориях из 86. Купание все еще остается запрещенным в центральной части города - от Приморского пляжа до Гурзуфа.

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