Летят вихрем и кусают даже днем: Потопы вызвали в Крыму нашествие комаров

Больше всего на комариное нашествие жалуются жители степных районов Крыма. Фото: Архив "КП"

Крымское лето в этом году не перестает удивлять своими сюрпризами. Дожди, наводнения, аномальная жара. И вот уже середина июля, все вроде бы в порядке, но крымчане и гости республики массово стали жаловаться на нашествие комаров.

В социальных сетях появляются пугающие видео, как кровопийцы за секунду облепляют машины, фонари и палатки, даже образуют вихри на свету. Люди жалуются, что комары мешают им жить даже днем, что для этих насекомых несвойственно.

- Решили вместе с семьей устроить фотосессию на Белой Скале. Как только вышли из машины, все ноги и руки сразу же облепили комары. Невозможно было даже глаза открыть, они и туда лезли!, - жалуется КП-Крым местная жительница Ольга. - Ладно бы просто полетали и все, но нет же. Второй день сижу с какой-то жуткой аллергической реакцией, раньше я такого не помню.

На комариное нашествие жалуются и в Евпатории, Феодосии, а также жители Черноморского и Кировского районов.

- Вечером на улицу выйти почти невозможно, только при полнейшей темноте. А если вдруг где-то появится свет или экран у телефона засветится, то все, сразу куча насекомых около тебя. Не помогают даже отпугивающие спреи. Кажется, что к ним комарье уже привыкло, - говорит жительница Кировского района Кристина.

Ученые уверяют, что нашествие комаров не аномалия, а вполне обычное явление, которое связано с изменением климатических особенностей в Крыму и восстановлением былой экосистемы.

- У нас последние несколько лет стояла засуха. Очень редко шли дожди, реки и озера засыхали, а вместо с ними гибли почти все представители водной фауны. Виды, которые жили в мелких водоемах, полностью исчезли. А теперь в этом году вдруг неожиданно пошли дожди, поэтому и началось восстановление экосистемы, - говорит КП-Крым профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

По словам эксперта, комары размножаются гораздо быстрее, чем те, кто ими питается. Отсюда и такое их количество на полуострове. Самое большое количество кровопийц наблюдается в степных районах: Джанкой, Бахчисарай, Раздольненский и Симферопольский районы.

- В таком непривычном количестве этих насекомых нет ничего аномального и сверхъестественного. Комары не переносят никакую заразу, уж тем более коронавирус, поэтому бояться их не стоит. Нужно только обезопасить себя от укусов с помощью специальных спреев. А если пошла аллергическая реакция - принять антигистаминные препараты, - рекомендует эколог.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о том, что север и центральная часть Крыма страдает от нашествия комаров. Жалобы на кровососущих насекомых ежедневно появлялись в соцсетях. Но после многочисленных жалоб на надоедливых насекомых в населенных пунктах началась масштабная обработка.

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