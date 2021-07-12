Нашествие божьих коровок: Почему пляжи Крыма облюбовали стаи насекомых

Эколог отмечает, что после потопов и наводнений в Крыму больше стало не только божьих коровок, но и комаров, тли и цикад. Фото: телеграм-канал «Крым - мой край»

Пока крымчане радуются прибывшей воде после наводнения, туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки. Жуки не просто встречаются по одному, они собираются в целые стаи и прыгают на людей, а иногда даже кусаются.

- Нашествие божьих коровок на юге. Они повсюду и их много, как комары. И знаете что? Они кусаются! Да-да. Не сильно, но противно. Надеюсь, что это не часть инфекционной атаки, а Божье послание!, - шутят туристы в соцсетях.

Красные жучки летают прямо на пляже в светлое время суток. Они безцеремонно садятся на людей, забираются в сумки, палатки и кусают похлеще комаров. По рассказам туристов, укусы божьих коровок иногда даже вызывают аллергическую реакцию.

По информации ученых, такая резкая вспышка численности многих насекомых связана с повышенной влажностью после наводнений в Крыму.

Надоедливые жуки забираются на людей, а иногда даже кусаются. Фото: Архив "КП"

- Колебание численности некоторых видов насекомых - это нормально, но в последнее время их стало очень много, - говорит КП-Крым профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов. - Это связано с перестройкой наших экосистем, когда меняется соотношение видов, добавляются новые, которые прилетают к нам из тропиков. Одним словом - происходит глобальное потепление.

Эколог отмечает, что после потопов и наводнений в Крыму больше стало не только божьих коровок, но и комаров, тли и цикад.

- Количество красных жучков увеличивается из-за появления тли, которой и питаются эти насекомые. Когда их становится слишком много, они собираются в стаи, чтобы просуществовать как можно дольше и при любых условиях. Поэтому во время жары их можно встретить повсюду.

Ученый заверил, что никакой опасной инфекции эти насекомые не переносят, так как вообще не контактируют с кровью человека.

Напомним, в июле крымчане и гости республики массово стали жаловаться на нашествие комаров. В социальных сетях появляются пугающие видео, как кровопийцы за секунду облепляют машины, фонари и палатки, даже образуют вихри на свету. Люди жалуются, что комары мешают им жить даже днем, что для этих насекомых несвойственно.

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