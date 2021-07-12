На Севере Крыма подозрение на вспышку лихорадки Западного Нила

Комары - главные переносчики возбудителей лихорадки Фото: Архив "КП"

В Джанкойском районе Крыма подозрение на вспышку лихорадки Западного Нила. Виус перенося комары, которых этим летом необычайно много из-за обилия осадков.

- На данный момент по Джанкойскому району случай не подтвержден, - заверил начальник отдела Роспотребнадзора по Джанкойскому району Денис Смирнов. - Две сыворотки крови доставлены в лабораторию и только после подтверждения можно будут говорить, что это заболевание имеет место. Тем не менее, службой приняты все меры по предварительному диагнозу.

Энтомологи провели обследование биотопов и отобрали личинки комаров, у которых наличие вируса не подтвердилось. При этом на заболоченных участках и водоемах местной администрации поручено провести дезинсекцию, а также обработать территории образовательных учреждении и возле многоквартирных домов. Также властям предстоит выкосить растительность и провести осушение заболоченных мест.

Населению района стоит запастись репеллентами и завесить окна противомоскитными сетками.

Против лихорадки Западного Нила нет ни вакцин, ни профилактики. Это вирусное заболевание переносят комары. Его течение идет с высокой температурой высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда - менингоэнцефалитом. Летальность составляет 10%.

В 2019 году в Белогорском районе был зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). В соседнем Краснодарском крае инфекцию регистрируют ежегодно. Ее источником являются водоплавающие птицы.

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