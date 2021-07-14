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Общество14 июля 2021 8:00

Минобороны открыло пляж в Партените для свободного доступа

Пройти на территорию санатория «Крым» можно абсолютно бесплатно
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Для населения организовали отдельный проход со свободным доступом на пляж длиной 110 метров

Для населения организовали отдельный проход со свободным доступом на пляж длиной 110 метров

Фото: Архив "КП"

С 12 июля для жителей и туристов Крыма, наконец, открыли пляж военного санатория «Крым» в Партените. До этого дня всех, кто хотел поваляться около Медведь-горы, разворачивали и отправляли на поиски другого свободного места у моря.

Километровая пляжная территория всегда привлекала курортников своими живописными видами, чистым морем и немноголюдным берегом. Раньше местных пускали сюда бесплатно при предъявлении документов, а с туристов брали 100 рублей.

На пляже появились кабинки для переодевания, туалеты и несколько буфетов

На пляже появились кабинки для переодевания, туалеты и несколько буфетов

Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

С 9 июля 2020 года администрация санатория «Крым» полностью перекрыла военный пляж для всех, ссылаясь на санитарные меры из-за коронавируса. К морю не могли попасть даже местные жители, поэтому в этот день люди устроили импровизированный митинг, пытаясь добиться другого решения. Поиск решения занял год.

Раньше местных пускали сюда бесплатно при предъявлении документов

Раньше местных пускали сюда бесплатно при предъявлении документов

Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Это было не очень быстрое решение. Жители Партенита почти каждый месяц собирали митинги, писали заявления и всячески пытались отвоевать место у моря. Если раньше возмущения были только из-за стоимости входа, то после полного закрытия люди начали активно протестовать, - говорят КП-Крым в администрации Партенита.

Министерство обороны России помогло решить проблему, теперь калитка на пляж открыта абсолютно для всех с 8.00 до 19.00. Военные снесли все неэксплуатируемые здания и расчистили прибрежную зону. Там даже появились кабинки для переодевания, туалеты, несколько буфетов и даже отдельное место для курения со своей урной.

- Вход на пляж стал абсолютно бесплатным. При себе не нужно иметь никаких документов. Для населения организовали отдельный проход со свободным доступом на пляж длиной 110 метров и прилегающую к нему территорию, - уверяют в местной администрации.

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