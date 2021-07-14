Минобороны открыло пляж в Партените для свободного доступа

Для населения организовали отдельный проход со свободным доступом на пляж длиной 110 метров
Фото: Архив "КП"
С 12 июля для жителей и туристов Крыма, наконец, открыли пляж военного санатория «Крым» в Партените. До этого дня всех, кто хотел поваляться около Медведь-горы, разворачивали и отправляли на поиски другого свободного места у моря.
Километровая пляжная территория всегда привлекала курортников своими живописными видами, чистым морем и немноголюдным берегом. Раньше местных пускали сюда бесплатно при предъявлении документов, а с туристов брали 100 рублей.
На пляже появились кабинки для переодевания, туалеты и несколько буфетов
Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
С 9 июля 2020 года администрация санатория «Крым» полностью перекрыла военный пляж для всех, ссылаясь на санитарные меры из-за коронавируса. К морю не могли попасть даже местные жители, поэтому в этот день люди устроили импровизированный митинг, пытаясь добиться другого решения. Поиск решения занял год.
Раньше местных пускали сюда бесплатно при предъявлении документов
Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
- Это было не очень быстрое решение. Жители Партенита почти каждый месяц собирали митинги, писали заявления и всячески пытались отвоевать место у моря. Если раньше возмущения были только из-за стоимости входа, то после полного закрытия люди начали активно протестовать, - говорят КП-Крым в администрации Партенита.
Министерство обороны России помогло решить проблему, теперь калитка на пляж открыта абсолютно для всех с 8.00 до 19.00. Военные снесли все неэксплуатируемые здания и расчистили прибрежную зону. Там даже появились кабинки для переодевания, туалеты, несколько буфетов и даже отдельное место для курения со своей урной.
- Вход на пляж стал абсолютно бесплатным. При себе не нужно иметь никаких документов. Для населения организовали отдельный проход со свободным доступом на пляж длиной 110 метров и прилегающую к нему территорию, - уверяют в местной администрации.
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