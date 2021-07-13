В Крыму уволили двух учительниц, устроивших пьяный выпускной для школьников

Выпускной закончился распитием спиртного
Фото: Архив "КП"
Две учительницы 30-ти и 38-ти лет из села Заветное под Керчью закатили незабываемую вечеринку для 9-классников: на празднике был алкоголь и драка.
О том, в каком формате прошел выпускной у несовершеннолетних, стало известно после того, как родители избитого парня написали заявление в полицию. Подробности детского праздника дошли до администрации Ленинского района, где сегодня состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На собрании среди прочих присутствовала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
- На учителя возлагается высокая миссия по воспитанию подрастающего поколения. Случаи нарушения педагогами установленных в обществе норм подрывают авторитет всего педагогического сообщества. Учитель зачастую является для учеников примером высоких моральных принципов и ценностных ориентаций. Поэтому нарушения, особенно такие грубые, как пренебрежение нормами безопасности в отношении детей, являются недопустимыми, – заявила Лаврик.
Учителей вызвали объясниться в Министерство образования. Одна из них преподает в школе физику и информатику, вторая – русский язык, обе уже написали заявление не увольнение. Директор получил выговор. Сейчас правоохранители продолжают расследование.
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