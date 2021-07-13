Розыгрыш не удался: В Севастополе случайно похитили не того человека

Детали инцидента сейчас выясняет полиция. Фото: скриншот из видео

Трое жителей Севастополя решили разыграть своего знакомого, похитив его прямо с пляжа Учкуевка, что в черте города. К стражам порядка обратились встревоженные очевидцы, которые сообщили о трех, возможно вооруженных мужчинах, посадивших одного из отдыхающих в свой автомобиль и скрывшихся в неизвестном направлении.

Правоохранительным органам удалось разыскать нарушителей общественного порядка. Со слов мужчин, они действительно организовали похищение одного парня, но оно было шуточным.

Пранкеры основательно подготовились к розыгрышу: арендовали для этого автомобиль, запаслись тем, что полиция идентифицировала как «предметы, похожие на оружие». Но недалеко уехав, поняли, что взяли не того.

Как ни в чем не бывало, шутники просто высадили напуганного молодого человека из машины и уехали. В пресс-службе управления МВД по Севастополю сообщили, что парень отделался испугом, физическую силу к нему не применяли.

- Неизвестные, держа в руках предметы, визуально схожие с оружием, посадили в автомобиль Audi молодого человека. Сотрудниками полиции указанный автомобиль был задержан в районе пляжа Учкуевка. В нем находились трое мужчин в возрасте от 38 до 47 лет, которые рассказали, что арендовали автомобиль, чтобы разыграть знакомого, - отмечают в полиции.

Найденные предметы, которые можно было использовать в качестве оружия, направили на исследование. На мужчин составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Они могут отделаться несерьезным наказанием - штрафом до тысячи рублей или арестом до 15 суток.

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