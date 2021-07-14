Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 в Симферополе: Жара продлится до вторника

К выходным в крымской столице можно ждать невыносимую жару Фото: Архив "КП"

Всю неделю в крымской столице сохранялось штормовое предупреждение, местами лили сильные дожди, но температура была на уровне 30-33 градуса. По прогнозам синоптиков, на выходных крымчан ждет особенно жаркая и знойная погода. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на выходные 17 и 18 июля 2021 в Симферополе.

В пятницу 16 июля в Симферополе можно не ждать никаких осадков. Целый день будет жарко.Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 20.

- Возможна переменная облачность и северо-восточный ветер 8-13 м/с, - отмечают синоптики Крымского гидрометцентра.

К выходным в крымской столице стоит ждать невыносимую жару. Температура поднимется до 34-35 градусов, а на небе не будет ни облачка. В эти дни можно поехать на море, ведь температура морской воды идеально подойдет для купания.

После холодного течения, которое настигло всех отдыхающих у берегов Черного моря, вода, наконец, прогрелась до комфортной температуры. В Ялте, Алуште и Евпатории она составляет 24 градуса, в Севастополе до 23. Самое теплое море будет в Керченском проливе и Азовском море -26 градусов, а самое прохладное - в Черноморском, всего 20.

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