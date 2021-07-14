Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 в Ялте: Ясные дни и безоблачное небо

По информации синоптиков Крымского гидрометцентра, в ближайшие дни на южном берегу полуострова будет очень жарко и солнечно Фото: Архив "КП"

После затяжных дождей и череды стихийных бедствий в Ялту, наконец, придет спокойное и солнечное лето. По прогнозам синоптиков Крымского гидрометцентра, до понедельника на южном берегу будет ясно. «Комсомолка» публикует прогноз погоды на выходные 17 и 18 июля 2021 в Ялте.

В ближайшие дни на южном берегу полуострова будет очень жарко и солнечно. Все выходные там продержится температура на уровне 32 градусов днем, а ночью опустится до 26.

- Ближе к выходным мы ждем очень сухую и погоду, поэтому нужно подготовиться - будет очень жарко, - предупреждают синоптики гидрометцентра. - Такие высокие температуры связаны с циклоном, который начнет проходить над Крымом уже в середине этой недели.

От такой жары остается спасаться только в море. В Ялте и Алуште температура воды на ближайшую неделю составляет около 24 градусов.

Знойное лето к выходным придет и в крымскую столицу. К выходным синоптики обещают невыносимую жару и 34-35 градусов тепла.

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