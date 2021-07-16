На следующей неделе Крымский мост закроют для автомобилей

Ограничения транспортного движения продлятся до 23.59 минут 22 июля Фото: Анна КИРИЕНКО

В полночь 20 июля из-за проверки противопожарной безопасности автомобильную часть Крымского моста временно перекроют. Ограничения транспортного движения продлятся до полуночи июля.

Как предупреждают в пресс-службе Министерства транспорта России, автомобилистам, направляющимся в Крым или выезжающим с территории полуострова следует учитывать эту информацию и заранее планировать поездки.

Напомним, 31 марта на Крымском мосту уже проводились противопожарные учения. Их проводят ежегодно для тренировок действий при ДТП с пострадавшими и блокированием движением по транспортному переходу. Тогда учения длились двое суток, проезд был закрыт всего 20 минут.

Также в феврале этого года сильный снегопад буквально отрезал Крым от материковой части России. Из-за осадков было решено прекратить движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Дорожники несколько дней расчищали пути транспортного прохода через Керченский пролив.

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