Пожар на мусорном полигоне Евпатории: Что известно к этому часу

Полигон загорелся 15 июля. Фото: Роман Тихончук/facebook

Пожар на мусорном полигоне Евпатории, который находится в селе Суворово, обнаружили 15 июля со спутника. Данные по термическим точкам передали в МЧС, и проверка подтвердила возгорание тела свалки.

- Со вчерашнего вечера горит наш евпаторийский полигон, - рассказывает глава администрации Евпатории Роман Тихончук. - Всю ночь работали техника и люди, большие очаги мы разделили, локализовали, сейчас погода нам не в помощь. Пока полигон тлеет мы его пересыпаем землей, проливаем водой, чтобы не допустить попадания кислорода в тело свалки для поддержания горения. В таких темпах, думаю, нам еще 5-6 дней надо поработать.

Предварительная причина пожара - поджог. Фото: Роман Тихончук/facebook

Ориентировочная площадь пожара составляет 1,8 тысячи кв. м. Задействованы 7 водовозок и 7 бульдозеров. Одни проливают тело свалки, ограничивая распространение огня, другие - ровняют и утрамбовывают слой земли, чтобы ограничить доступ воздуха. По системе реагирования на ЧС поднята спасательная техника и беспилотники.

Дым идет в сторону моря, но к вечеру ветер поменяется. Фото: Роман Тихончук/facebook

- Для ликвидации последствий привлечена группировка от РСЧС 46 человек, 26 единиц техники, они продолжают работать, - сообщили КП-Крым в республиканском главке МЧС. - Из них от МЧС России 27 человек и 7 единиц техники. Также на месте работают специалисты беспилотных авиационных систем. Пробы воздуха берутся постоянно, и превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Власти уверяют, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Огонь не вышел за территорию полигона, но дым докучает жителям окрестных сел и ближайших районов Евпатории.

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