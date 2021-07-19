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Общество19 июля 2021 13:53

Аномальная жара: Когда в Крыму спадет 37-градусный зной

В ближайшие дни на полуострове ожидаются дожди
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По словам синоптика, до конца рабочей недели станет заметно прохладнее.

По словам синоптика, до конца рабочей недели станет заметно прохладнее.

Фото: Архив "КП"

В середине июля в Крым пришла аномально жаркая погода. Синоптики говорят, что температура на полуострове пока не превышает 36-ти градусов тепла, но термометры на солнце показывают все 40. Виной всему циклон, который и принес этот зной. Но в ближайшие дни воздух в некоторых районах республики охладится на 5-10 градусов.

- Сейчас по всему Крыму мы отмечаем превышение среднесуточной температуры на 7-8 градусов. Очень жарко и сухо, но с вечера 20 июля ожидается незначительное похолодание, а в некоторых районах грозовые дожди, - говорит КП-Крым заместитель начальника управления Гидрометцентра Вероника Шенгелай.

В ночь с 20 на 21 июля на полуострове пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому в северных районах можно ждать сильные ливни.

- В это время понизится температура воздуха. Можно будет ждать примерно 21-30 градусов. Также должен усилится ветер до 17-22 м/с на южном берегу и в горах, - добавляет синоптик.

Благодаря знойной температуре море в Крыму прогрелось почти до 28 градусов. Так, в Ялте, Алуште, Евпатории, Севастополе и Феодосии - 25-26 градусов, в Керченском проливе и Азовском море - до 28.

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