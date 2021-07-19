Полуостров свободы: Крым собирает антипрививочников и сливки курортного сезона

Статистика турпотока и забоелваемости коронавиурсом в Крыму идут параллельным курсом Фото: Анна КИРИЕНКО

Курортное лето в Крыму перемахнуло через экватор и движется к пиковым загрузкам. Несмотря на открытие Турции и Египта, отдыхающие продолжают выбирать комфортную рублевую зону с медицинской помощью по ОМС и русским без переводчика. Даже введенные ограничения из-за коронавируса не могут отбить у туриста желания погреться на солнышке и искупаться в море.

ИДЕМ В ПЛЮСЕ

После того, как был снят запрет на чартерные рейсы на курорты Красного моря и Турции, спрос на Крым заметно вырос. По данным сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, места отдыха на побережье полуострова прибавили 24%. На 20% выросла популярность Абхазии, на 7% - Краснодарского края. Отток туристов наблюдается из Карелии (на 71%), Тверской области (на 50%), Башкирии (на 75%) и Ставропольского края (на 33%).

Стоимость отдыха на крымских курортах, соответственно, тоже выросла. С 12 июля посуточная аренда квартир, в сравнении с предыдущим периодом, увеличилась на 17,5%. Причем наибольший рост показывает Западной побережье Крыма - на 24% в Евпатории и на 65% в Черноморском.

Номера в отелях тоже подорожали на 13-19%, и такой перекос можно объяснить ожиданиями рынка от возможного введения сертификата о прививках для поселения в коллективные объекты размещения: в арендуемое жилье никаких документов не требуется.

Западное побережье Крыма популярно песчаными пляжами и красивейшими закатами Фото: Анна КИРИЕНКО

Единственный сегмент рынка туристического жилья, который получил отток из-за открытия зарубежных направлений, это коттеджи и виллы. Если год назад здесь наблюдался дефицит, который приводил к битве туристов за уединенный отдых в комфортных условиях, то в сравнении с ранним бронированием цены на дома и коттеджи упали в среднем на 18%. Больше всего в минус ушел сектор отдельного жилья в Мисхоре (на 39%), в Алупке (на 33%), в Солнечной Долине (на 36%) и в Судаке (на 21%).

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ В СЧЕТ

Интересно, что даже введение ограничений на работу увеселительных заведений, ночных клубов, дискотек в отдельных регионах не останавливает туристов. Напротив, наблюдается увеличение числа бронирований в Феодосию на 22%, в Алушту на 7%, в Ялту на 57%, в Судак на 38%.

- Ялту полностью восстановили после ливневых дождей и затопления, уже открыты для купания почти все пляжи региона, - пояснил директор департамента развития и продвижения продукта Tvil.ru Юрий Яковлев. - И мы заметили, что турпоток в Ялту увеличился на 55% со второго квартала июля относительно начала месяца.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру подтверждает не желание россиян вакцинироваться ради поездок. Об этом заявил каждый второй опрошенный на сайте сервиса. Те, кто собирался в поездку за рубеж, или считает прививку наиболее действенным средством профилактики коронавируса, уже вакцинировались и получили подтверждающий сертификат. Таковых набралось около 40%. Причем больше четверти проголосовавших уверены, что лучше вообще отказаться от поездки, если речь идет об угрозе здоровью.

Крым выбирают для отдыха с детьми Фото: Анна КИРИЕНКО

ПРИВИВКИ НЕ НУЖНЫ

- На данный момент введение обязательной вакцинации для туристов в Крыму не рассматривается, - заверили в Министерстве курортов и туризма Крыма. - При этом туристы могут вакцинироваться в мобильных пунктах, развернутых в курортных городах.

При этом Крым вторую неделю бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Ежесуточная статистика показывает не меньше 400 положительных случаев в день, причем наибольший рост показывают курортные регионы. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Симферополе введены ограничения на работу объектов общепита в ночное время, запрещены массовые мероприятия, регламентирована заполняемость зрительных залов.

Действующие антиковидные ограничения обязывают жителей и гостей полуострова носить маски в общественных местах, в том числе в городском, пригородном и междугороднем транспорте, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, избегать мест с большим скоплением людей.

На все интересующие вопросы туристам ответят на бесплатной «горячей» линии Минкурортов (800) 511-80-18, либо в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях.

Справка КП

Цена на отдых в Крыму в конце июля

Гостевые дома за сутки проживания:

Ялта — 3 500 — 4 500 рублей

Алушта — 2 500 -4 000 рублей

Судак — 1 800 — 3 000 рублей

Феодосия — 1 600 — 2 800 рублей

Евпатория — 2 500 — 4 000 рублей

Однокомнатные квартиры:

Ялта — 2 200 — 3 800 рублей

Алушта — 1 500 — 2 700 рублей

Судак — 1 500 — 2 200 рублей

Феодосия — 1 200 — 1 800 рублей

Евпатория - 1 500 — 2 500 рублей

Мини-отели 3* (с завтраком)

Ялта 4 900 — 7 200

Алушта 4 200 — 7 000

Судак 2 300 — 5 500

Феодосия 4 600 — 6 300

Евпатория 2 500 — 5600

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