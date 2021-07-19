Крымское побережье атаковали огромные медузы

По словам ученого, вид желетелых чаще всего можно встретить в чистой и прозрачной воде Фото: Архив "КП"

В середине июля огромные синие медузы заполонили прибрежную зону на востоке Крыма. Больше всего желетелых оказалось в восточной части полуострова - Керчь, Судак и Коктебель.

- Везде эти медузы! Что происходит? Я по воде уже бегать научился. С каждым годом все больше и больше. Страшно подумать, что дальше будет, - жалуются отдыхающие.

От увиденного становится жутко, медузы не просто плавают около берега, они еще и жалят, оставляя большие красные следы. «Комсомолка» узнала, с чем связано нашествие этих животных и стоит ли опасаться ожогов.

Фото: Новости Керчь Крым Россия

Оказывается, увеличение численности медуз в этом году связано с глобальным потеплением и перестройкой экосистемы. По этой же причине на побережье Черного моря сейчас очень много божьих коровок и комаров.

- Так как погода и изменение температуры сильно связаны с любыми аномалиями и нарушениями, сейчас мы можем наблюдать очень много нетипичных явлений, - говорит КП-Крым профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов. - Одни виды начинают размножаться, а другие - наоборот. Отсюда и нарушается взаимный контроль численности. Все виды, которые обитают в море или на суше размножаются гораздо с большим потенциалом, чем это нужно для экосистемы, поэтому нарушается экологическая цепочка.

Эколог отмечает, что на фотографиях из соцсетей - особый вид медуз - корнерот, которые часто обжигают человека, однако большой опасности они не представляют.

- Единственное, чего нужно опасаться, - это ожоги, так как этот вид очень сильно жалит. Туристам просто стоит внимательнее заходить в море и стараться не приближаться к большим медузам и тем более не брать их руками, - добавляет эколог.

Напомним, с самого начала июля туристы не устают жаловаться на нашествие насекомых. На этот раз пляжи атаковали божие коровки. Жуки не просто встречаются по одному, они собираются в целые стаи и прыгают на людей, а иногда даже кусаются. По информации ученых, такая резкая вспышка численности многих насекомых связана с повышенной влажностью после наводнений в Крыму.

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