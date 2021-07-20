Бледанс в Крыму зажигает с двумя молодыми красавчиками

Эвелина Блендас выглядит очень привлекательно. Фото: Эвелина Блёданс/VK

Актриса и телеведущая, неувядающая Эвелина Бледанс в свои 52 годика может дать фору молоденьким девушкам. Уроженка Ялты, поддерживая интерес к своей персоне, регулярно балует фанатов, размещая в соцсетях, неоднозначные, провокационные снимки и видео.

Эвелина Бледанс в окружении двух мускулистых загорелых мачо, дышит морским отдыхом на белоснежной яхте.

- У кого был хороший вечер, у того и утро с радостью! – такой пост сопровождает яркое и красивое фото.

Вся троица выглядит безукоризненно. Молодые парни, на которых только плавки-шорты, демонстрируют идеальные тела: где нужно мускулы выпирают, где нужно западают.

Достойная оправа для Бледанс, которая тоже с полным правом может гордится стройными ногами и безупречным бюстом! Видимо, актриса знает какой-то секрет вечной молодости и привлекательности, на вид ей больше 35 лет не дашь! Не зря она навещает в горах Крыма разные места, наделенные мистической силой.

Компанию для отдыха на полуострове артистке составил и певец Шура или SHURA (настоящее имя - Александр Медведев, - Ред.). Звезда 90-х гремел на отечественной эстраде со своими хитами «Твори добро» и «Отшумели летние дожди», а также шокировал слушателей отсутствием передних зубов.

Смотреть видеосюжет «А мы с Шурой шалуны»: Эвелина Бледанс отдыхает на Крымском полуострове в компании эпатажного певца

- А мы с Шурой шалуны, - такой пост сопровождает ролик, где актеры мило разыгрывают для публики сценку «а мы – пара».

Дама приготовила кавалеру оригинальную фруктовую тарелку, а кавалер предлагает кальян. Мастера эпатажа выдают на гора уйму двусмысленных реплик, не лишенных сексуального смысла.

Голос за кадром задает весьма конкретный вопрос:

- Говорят, что вы пара?! Вы хотите узаконить отношения?!

Артисты же отделываются ничего незначащими фразами.

Красота артистки неподвластна времени. Фото: Эвелина Блёданс/VK

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