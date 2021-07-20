В Крыму ответили на обещание Порошенко отметить следующий Курбан-байрам в Бахчисарае

Вице-спикер Госсовета Крыма Эдип Гафаров считает, что Порошенко сильно опоздал с поздравлениями Фото: Архив КП

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о праздновании Курбан-байрам в Бахчисарае в следующем году свидетельствуют о начале активной предвыборной кампании на пост главы соседнего государства. Такое мнение КП- Крым выразил вице-спикер парламента Крыма Эдип Гафаров.

- Порошенко собирается баллотироваться на следующих президентских выборах на Украине, где проживают около 2 миллионов мусульман. И его заявления - часть подготовки к избирательной кампании, - убежден Гафаров. - На мой взгляд, с поздравлениями Порошенко опоздал ровно на 8 лет. Нужно было делать это до 2014 года. Мы долгое время находились в составе Украины и подобных поздравлений не получали. Думаю, что крымчане сами понимают, что это значит. Мы живем своей жизнью, они - своей. Курбан-байрам — это праздник примирения, возможность покончить с обидами и враждой. Чего я искренне всем желаю.

Сегодня бывший президент Украины пообещал за год «обязательно одолеть агрессора и вернуть Крым домой». Порошенко заверил, что следующий Курбан-байрам коренной крымско-татарский народ свободно отметит в Бахчисарае.

1 июля Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых вошли крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, поляки, румыны, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут.

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