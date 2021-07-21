В Евпатории нашли больше 600 нелегальных гостевых домов

По всему полуострову насчитывают больше девяти тысяч малых объектов размещения Фото: Архив "КП"

Во время проверки малых средств размещения сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма обнаружили 610 нелегальных гостевых домов в Евпатории. При этом по всему полуострову насчитывается больше девяти тысяч малых объектов размещения на 150 тысяч номеров. Около тысячи из них работает нелегально.

Сегодня муниципалитеты продолжают проверку, чтобы определить собственников строений. Такие рейды одновременно проводятся в Ялте и Алуште. Данные о евпаторийских нарушителях уже передали в Федеральную налоговую службу.

Работа по легализации гостевых домов на полуострове проводится совместно с Ростуризмом и другими известными туристическими субъектами - Краснодарским краем, Алтаем и Санкт-Петербургом. Законопроект уже внесли на рассмотрение в российское правительство. Он получил предварительное согласование Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития и МЧС России.

По информации крымского Минкурортов, легализация гостевых домов позволит ввести в законный оборот около 70 тысяч номеров в гостевых домах, которые сейчас работают нелегально. При этом налоговые поступления в бюджеты в первый год легализации составят примерно 600 миллионов рублей.

- Новый сектор турбизнеса получит прозрачные правила работы и возможность для господдержки, а отрасль в целом - повышение качества услуг, защиту прав потребителей и безопасный отдых для туристов. Данный сегмент действительно крайне востребован у туристов, а это дополнительный номерной фонд в уже проинвестированном секторе. Вывод этих средств размещения из тени - одна из важных задач развития курортной сферы, - отметил министр курортов РК Вадим Волченко.

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