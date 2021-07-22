«Шаг в правильном направлении»: Эксперт оценил жалобу России в ЕСПЧ по водной блокаде Крыма

Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы. Фото: Фото: https://www.coe.int

Жалоба России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) затрагивает очень широкий спектр проблем, который уже давно пора было решить, поэтому сделанное - позитивный шаг в развитии страны, уверен крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, в числе которых водная блокада Крыма, дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка, дискриминация российских компаний и предпринимателей.

- Можно с уверенностью сказать, что это шаг в правильном направлении, - говорит КП-Крым эксперт. - Да, хоть, с точки зрения достижения цели, вопрос сложный, так как здесь в значительной степени вмешивается политика, но это точно даст только положительные результаты.

По словам политолога, российские власти выбрали подходящий для выдвижения претензий момент, чтобы описать весь спектр жалоб за 7 лет.

- В документе фактически приводится полный список нарушений Украины во всех сферах гуманитарного права. К тому же, все обвинения подтверждаются конкретными примерами, поэтому вне всякого сомнения это точно можно назвать позитивным шагом, - добавляет Джаралла.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал после присоединения Крыма к России в 2014 году. Он на 85 % обеспечивал полуостров пресной водой. Сначала республика сама обходилась запасами из собственных водохранилищ, но после засухи почти все пресные водоемы обмелели. Сейчас Россия ходатайствует о применении ЕСПЧ обеспечительных мер, обязывающих Украину незамедлительно прекратить это нарушение.

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