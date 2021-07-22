В Крыму приезжие из Украины незаконно собирали деньги с отдыхающих

Мошенники приехали в Крым с Западной Украины Фото: Александра Тимощенко

Случай, который произошел на заповедной косе Беляус, что на западном побережье Крыма, шокировал на днях пользователей соцсетей. Молодые люди в оранжевых жилетах парковщиков выманивали деньги с отдыхающих при входе на пляж.

Всего 150 рублей и ты на Крымских Мальдивах. Почти безлюдный пляж, светлый песок и кристально чистая вода. Ради такого и денег не жалко, только вот прибрежная зона на косе всегда была открыта для посещения. О работе предприимчивых «операторов» рассказал один из крымских общественников Александр Юрьев.

Мужчина с друзьями решил отдохнуть на Беляусе. Компания нашла место, где поменьше людей, но в какой-то момент к ним подошел парень в оранжевой жилетке с папочкой и попросил оплатить посещение пляжа - по 150 рублей с каждого. В качестве аргумента добавил, что прибрежная зона находится в аренде, отсюда и стоимость.

- В ответ прошу показать документы и договора. Показывает он мне договора между фирмами «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того, как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: «Что же вы сразу не сказали, что вы - крымчане, я бы не тратил на вас столько времени», - вспоминает Александр.

После разговора с предприимчивым сборщиком денег оказалось, что он вместе со своими подельником приехали в Крым с Западной Украины на заработки.

- Были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там (на Украине, - Ред) за 100$ надо месяц в поле пахать, а тут пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью, - отмечает мужчина.

При этом крымчане, которые попадают на пляж, обычно не платят, а приезжие даже не спорят, просто достают деньги и идут дальше. В сутки получается собрать до 15 тысяч рублей, признался украинец отдыхающим.

- Отдохнули мы три дня и каждый день я видел человека, собирающего деньги. К нам больше никто не подходил, а остальные платили исправно, - добавляет Юрьев.

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