«Теперь я хочу сюда на отдых!»: Полина Гагарина выступила в Ялте

Полине Гагариной по душе Крым. Фото: Полина Гагарина/FB

Российская певица, композитор и актриса Полина Гагарина в особом представлении не нуждается. Талантливая вокалистка о себе громко заявила несколько лет тому назад, заняв на «Евровидении-2015» второе место. Телезрители успели ее полюбить и оценить, как взыскательного, но справедливого члена жюри шоу «Голос».

Поклонники 34-летней певицы еще раз доказали свою любовь и преданность, когда она приехала на гастроли в Крым.

- Фантастический концерт в Ялте! Волшебство - самое настоящее! С первой песни до последнего звука, мы были единым целым! Как вы аплодировали, какие вы выкрикивали комплименты! Сколько вы мне вернули сил энергии и любви! Я благодарна каждому, кто находился в зале! Вы меня делаете самой счастливой, - такой пост появился на странице певицы в соцсетях.

Полина Гагарина рассказала, что после концерта провела в комфортабельном отеле чудесный вечер с родными – мамой, сыном, тетей и племянницей.

- Теперь я хочу сюда на отдых! Однозначно мы вернемся! – заявила известная певица. Пользователи соцсетей отреагировали на пост артистки, оставив восхищенные комментарии: «Какая вы красивая!»; «Золотой голос»; «Спасибо за удивительный вечер! Вы - невероятная! Вы - лучшая!»; «Концерт шикарнейший! Зарядились позитивом и радостью!».

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