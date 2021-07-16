«По-южному гостеприимно»: Участник «Уральских пельменей» оценил крымский сервис

В Крым на отдых часто приезжают российские звезды. Фото: Instagram

На концерт в Крым приехал артист популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Вместе с группой он поселился в одном из отелей Алушты. Свои впечатления он озвучил в своем Instagram.

Помимо красивой природы, моря и погоды на полуострове Исаеву очень понравился аэропорт Симферополя и на удивление пустые дороги.

- Добрались до Алушты, прекрасный аэропорт Симферополя, абсолютно не загруженные трассы. Все очень по-южному, гостеприимно, - отмечает актер.

Он показал шикарный вид из своего номера в отеле. Прямо из окна можно увидеть море и много зелени.

В Крым на отдых часто приезжают российские звезды. В мае свои выходные здесь провела Ольга Бузова. Тогда она эпатировала публику тем, что арендовала часть парка Айвазовского в Партените, чтобы поужинать под звуки живой музыки.

В начале июля Юрий Куклачев вместе со своей супругой прилетел в Ялту, чтобы спустя 50 лет обновить клятву ЗАГСе на южном берегу.

Свой счастливый день в Крыму провели и российская актриса Анастасия Макеева с предпринимателем Романом Мальковым. Свадьбу молодожены решили сыграть на южном берегу, все моменты счастья пара выкладывала в свой инстаграм.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская актриса Анастасия Макеева сыграла свою свадьбу в Крыму

В личном блоге звезда поделилась счастьем со своими подписчиками (подробнее)

Как гуляли свадьбу Натальи Поклонской в Крыму: свой алкоголь, охрана и огромная скидка на банкет

Секьюрити стояли по периметру ресторана (подробнее)