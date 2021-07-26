Очередная напасть: В Крым прилетели осы-гиганты

Размеры насекомых иногда достигают 5 сантиметров в длину, почти как спичечный коробок. Фото: Википедия

Божие коровки, комары и огромные медузы. Казалось бы, что еще может испортить отдых крымским туристам этим летом? Но в конце июля отдыхающие начали жаловаться на гигантских ос, которых заметили в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Насекомые размером с большой палец поселились на дачах и в огородах полуострова, чем не на шутку напугали крымчан и отдыхающих.

Самки сколий откладывают яйца на личинок жуков-носорогов. Фото: Википедия

- На выходных мы приехали на дачу недалеко от Бахчисарая, а в дом залетело такое огромное насекомое. Причем по расцветке и по внешнему виду точь в точь обычная оса, но размеры пугают, - делится с КП-Крым житель Бахчисарая.

По словам эксперта, она не приносит никакого вреда для людей. Фото: Википедия

Оказалось, этот вид осы называется сколия. Ее размеры иногда достигают 5 сантиметров в длину, почти как спичечный коробок. По словам жителей района, раньше они не видели настолько больших насекомых, поэтому и списали все на нарушения в экосистеме.

Но, по словам профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергея Иванова, сколия - далеко не редкость для крымского полуострова. Чаще всего они встречаются на дачах и в скверах с большим количеством деревьев.

- Это самая крупная оса из всех - Сколия-макулата или Сколия-гигант. Чаще всего ее можно встретить В Краснодарском крае, Адыгее и у нас в Крыму, - говорит эколог. - Самки этих насекомых почти всегда откладывают яйца на личинок жуков-носорогов, которые живут в земле под деревьями и питаются отмершей древесиной или опилками.

Когда личинка, наконец, созревает, самцы начинают виться вокруг нее, образовывая небольшие стаи. В этот момент они ждут самок, поэтому могут сильно привлекать внимание и пугать людей.

По словам эксперта, хоть оса и выглядит пугающе за счет своего размера и нетипичной раскраски, она не приносит никакого вреда для людей. Ее яд не опаснее яда обычных ос. Но если проявить излишнее любопытство и попытаться потрогать насекомых, то сколия может и ужалить. Такую осу даже внесли в Красную книгу полуострова, так как их намного меньше, чем привычных насекомых.

- В Крыму они жили всегда. Это наша природная фауна. Таких сколий у нас можно насчитать разных видов – от мелких до огромных. Просто обычно они скрыты от глаз туристов, так как живут под корой деревьев, - добавляет эколог.

Напомним, после потопов и сильных ливней в Крыму туристы и жители полуострова часто жалуются на разного рода нашествия насекомых. Сначала крымские побережья атаковали божие коровки, которые кусаются хуже мошек. Жуки не просто встречаются по одному, они собираются в целые стаи и прыгают на людей, а иногда даже кусаются. По информации ученых, такая резкая вспышка численности многих насекомых связана с повышенной влажностью после наводнений в Крыму.

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