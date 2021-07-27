Вечеринка на рабочем месте: В администрации Симферополя проведут расследование после банкета

В разгар рабочего дня сотрудники решили устроить целый пир с шампанским, тортом и мартини. Фото: cоциальные сети Оксаны Чубко

Обычный будний день в симферопольской администрации всего за час превратился в веселую вечеринку. По случаю дня рождения руководителя департамента развития экономического потенциала Оксаны Чубко в разгар рабочего дня сотрудники решили устроить вечеринку с шампанским, тортом и мартини. Сама виновница торжества, недолго думая, в этот же день опубликовала фотографии с мероприятия в своих соцсетях.

Фото сразу же разлетелось по интернету и вызвало шквал критики. Многих возмутило, что среди бела дня сотрудники городской администрации решили устроить гулянку в период жестких ограничений из-за пандемии. Свой пост чиновница удалила, но от служебного расследования уже никуда не деться.

Фото: cоциальные сети Оксаны Чубко

- К сожалению, не всегда можно проконтролировать поведение сотрудников. Я принял решение провести служебное расследование, чтобы узнать, как и зачем было организованно такое мероприятие, - сообщил журналистам глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Он возмутился поведением своих подчиненных и поблагодарил тех граждан, кто акцентировал внимание на таком мероприятии. Ведь в период пандемии запрещается проводить и организовывать любые «вечеринки».

- Все, кто организовывал и допустил такое, будут привлечены к ответственности, - отметил Демидов. - Понятно, что есть личные праздники. Однако, однозначно, недопустимо их праздновать на рабочем месте. Тем более, в такой период сложных ограничений, которые мы сами же декларируем и контролируем.

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