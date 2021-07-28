Официальные сайты Симферополя: администрация, прокуратура, аэропорт

На официальных сайтах каждый день публикуется актуальная информация Фото: Архив "КП"

Часто для того, чтобы узнать какую-то информацию или прочитать важные новости, недостаточно просто зайти в интернет. Очень важно искать нужные сайты с проверенными источниками. Для таких целей «Комсомолка» публикует актуальный список официальных сайтов Симферополя.

На портале администрации Симферополя всегда можно найти главные новости о городе, посмотреть фотографии и официальные опровержения. Для того, чтобы узнать интересующую вас информацию, можно записаться в электронную приемную и напрямую задать вопрос мэру города. Для этого нужно будет авторизоваться при помощи аккаунта Единой системы идентификации и аутентификации.

На городском официальном сайте также можно рассмотреть список вакантных мест. Несколько раз в месяц документ обновляется, поэтому там всегда есть самая актуальная информация. А в разделе «телефонная книга» можно найти нужные номера телефонов приемных.

На сайте министерства внутренних дел по Республике Крым на главной странице каждый день размещаются новости, которые происходят в разных районах полуострова. Также в разделе «контакты» можно найти номера телефонов для экстренного вызова полиции, контакты территориальных ОВД и номера приемных МВД по Крыму.

Для граждан на сайте есть закладка с информацией о графиках приема обращений, правовое информирование, информация участковых уполномоченных и государственных услугах.

На сайте Прокуратуры по Республике Крым, кроме актуальных новостей, можно найти информацию о приеме граждан, защите прав детей, мероприятиях и встречах с органами.

По вопросам, связанным со здоровьем, лучше всего обращаться на горячую линию в Минздрав по Крыму или заходить на сайт ведомства. Здесь собрана вся необходимая информация – от нужных контактов до адресов нужных больниц по городу или полуострову. На этом же сайте удобно написать электронное обращение, которое в течение 3 дней с момента поступления пройдет регистрацию, а в течение 30 дней можно ждать ответ.

В Симферополе находится главный аэропорт в Крыму. На официальном сайте воздушной гавани пассажиры могут узнать всю интересующую их информацию - от времени вылета до сервисов и магазинов, расположенных на территории здания. Кроме того, на этом же сайте можно заказать такси прямо к зданию терминала или узнать номера автобусов, которые отвезут до города.

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