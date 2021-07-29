Черноморский флот выделит оборудование для исследования затонувших военных кораблей

Гидрографический катер ЧФ «Юрий Белов». Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Корабли Черноморского флота будут участвовать в поисковой экспедиции по обнаружению судов «Белосток» и «Ленин», которые затонули в годы Великой Отечественной войны.

- Мы поддерживаем проведение экспедиции, считаем эту работу очень важной. С учетом локализации «Белостока» мы готовы оказать дальнейшее содействие и выделить дополнительное оборудование для обследований на большой глубине, - рассказал командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

ЧФ выделит специальное оборудование для глубоководных исследований. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Сейчас члены экспедиции находятся на гидрографическом катере ЧФ «Юрий Белов». Ее проводят Российское военно-историческое общество и Севастопольский государственный университет при участии Министерства обороны Российской Федерации.

Участники экспедиции отмечают, что исследование «Белостока» может быть затруднено, так как оно находится на глубине от 500 до 800 метров.

- Судя по проделанной работе, «Белосток» лежит на больших глубинах и находится в сложном для исследования районе – резкий свал и скалы, подводные ущелья. Мы надеемся, что уже в этом сезоне мы сможем найти судно, - отметил руководитель экспедиции Виктор Лебединский.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Члены Российского военно-исторического общества и СевГУ не планируют на этом останавливаться. В дальнейшем они хотят обследовать и другие суда, затопленные в военные годы в районе Севастополя. Один из таких объектов – пароход «Ленин».

- Сейчас мы получили магнитометрическую съемку и хотим провести полную фото- и видеофиксацию этого объекта. Кроме того, в ближайшие дни обследуем и проведем фиксацию другого интересного объекта – СП-12. Это небольшой буксир, на котором также погибли люди, - добавил руководитель экспедиции.

СПРАВКА «КП»

Санитарно-транспортный теплоход «Белосток» в ночь с 17 на 18 июня 1942 года прорвался в осажденный Севастополь с боеприпасами и запасом продовольствия. Борт небольшого судна подняли несколько сотен раненных и травмированных. В районе мыса Фиолент в теплоход попала вражеская торпеда, и «Белосток» быстро затонул. Большинству пассажиров не удалось спастись. Пароход «Ленин» подорвался ночью 27 июля 1947 года на советской мине. На борту было около 4 тысяч человек. Сейчас судно лежит на глубине 97 метров.

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