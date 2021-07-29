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Происшествия29 июля 2021 17:10

Уроженцы Чечни устроили драку в центре Симферополя

Конфликт произошел на глазах у полицейских
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Инцидент пресекли сотрудники Патрульно-постовой службы полиции

Инцидент пресекли сотрудники Патрульно-постовой службы полиции

Фото: Архив "КП"

В центре Симферополя произошла драка. Словесная перепалка между крымчанами и жителями Чечни переросла в рукоприкладство. Видеоролик опубликовали в соцсетях очевидцы.

Перед тем, как конфликт перешел в мордобой, раздор пытались утихомирить сотрудники Росгвардии и полицейские. Но, поймав момент, один из приезжих ударил другого мужчину в лицо. Крупный молодой человек упал на землю и потерял сознание. Один из сотрудников полиции бросился оказывать помощь пострадавшему, а остальные пытались задержать зачинщика. Но его союзники мешали правоохранителям. Один из них даже был вооружен.

Пока шли разборки, пострадавший лежал на асфальте без сознания. Ему вызвали «скорую».

Позже стало известно, что полицейские проводят проверку драки, произошедшей на перекрестке улиц Пушкина и Горького 23 июля.

- Инцидент был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Драка в центре Симферополя 23 июля 2021
Видео: "Злой Крымчанин"/ "Вконтакте"

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