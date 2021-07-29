Уроженцы Чечни устроили драку в центре Симферополя

Инцидент пресекли сотрудники Патрульно-постовой службы полиции Фото: Архив "КП"

В центре Симферополя произошла драка. Словесная перепалка между крымчанами и жителями Чечни переросла в рукоприкладство. Видеоролик опубликовали в соцсетях очевидцы.

Перед тем, как конфликт перешел в мордобой, раздор пытались утихомирить сотрудники Росгвардии и полицейские. Но, поймав момент, один из приезжих ударил другого мужчину в лицо. Крупный молодой человек упал на землю и потерял сознание. Один из сотрудников полиции бросился оказывать помощь пострадавшему, а остальные пытались задержать зачинщика. Но его союзники мешали правоохранителям. Один из них даже был вооружен.

Пока шли разборки, пострадавший лежал на асфальте без сознания. Ему вызвали «скорую».

Позже стало известно, что полицейские проводят проверку драки, произошедшей на перекрестке улиц Пушкина и Горького 23 июля.

- Инцидент был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

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