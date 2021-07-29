Аэропорт Симферополь: как добраться, расписание автобусов, такси

В крымской столице сделали очень удобную транспортную развязку в местном аэропорту Фото: Архив "КП"

После нескольких часов перелета и долгого ожидания меньше всего хочется разбираться в сложных дорожных схемах в чужом городе. Поэтому для удобства туристов, которые прилетают в воздушную гавань Симферополя, в крымской столице сделали очень удобную транспортную развязку. «Комсомолка» рассказывает, как добраться от аэропорта Симферополь.

Уехать в любую точку города можно как на автобусе, так и на такси. Все зависит от бюджета. Пассажиры Международного аэропорта Симферополь могут воспользоваться общественным транспортом. Прямо от остановки перед выходом из терминала можно сесть на троллейбус № 17 «Аэропорт - Хошкельды» и № 20 «Экспресс» «Аэропорт - Железнодорожный вокзал» или на автобусах № 49 «Аэропорт - Марьино» и № 49А «Аэропорт - Железнодорожный вокзал».

Интервал движения - каждые 20 минут, после 21.00 - каждые 35 - 45 минут.

Стоимость проезда - 21 рубль или 17 рублей при бесконтактной оплате картой.

Кроме передвижений внутри города, гости полуострова могут с легкостью купить билеты на автобусы в курортные города и поселки Крыма. Уехать можно от автостанции, которая расположена на территории нового терминала. Оттуда каждый день отправляются автобусы в Алушту, Керчь, Ялту, Севастополь, Гурзуф, Новоозерное, Евпаторию, Черноморское, Симеиз Феодосию, Судак и по другим курортным направлениям.

Кроме того, чтобы сэкономить время и быстро добраться до любой точки в Крыму, около терминала аэропорта всегда есть такси. На таких автомобилях можно отправиться не только по Симферополю, но и по любым междугородним направлениям.

Тарифы в такси чаще всего фиксированы и рассчитываются в зависимости от расстояния. Начальная стоимость из Симферополя - от 600 рублей. До Алушты или Евпатории можно доехать за 1500 - 2000 рублей, до Ялты - 2500.

Всю актуальную информацию можно узнать по ссылке.

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