Увидели медузу и оказались в воде: под Севастополем перевернулся катер с туристами

Никто из пассажиров плавсредства не пострадал Фото: Архив "КП"

В районе мыса Фиолент вечером 29 июля случилось ЧП – перевернулся прогулочный катер с пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте, судно находилось в 10 километрах от берега. Причиной того, что судно перевернулось, стало обычное любопытство отдыхающих – они хотели рассмотреть большую медузу.

Судно находилось в 10 километрах от берега. Фото: пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте

- Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде, - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент случился в районе грота Дианы. Также сообщается, что никто из пассажиров катера не пострадал. Всех, кто оказался за бортом, вытащили два экскурсионных судна, проходящих неподалеку от места ЧП. Катер береговой охраны ФСБ по Крыму и Севастополю отбуксировал перевернувшееся судно к берегу.

- По факту произошедшего, транспортной полицией и следователями Главного следственного управления следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка. Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна, - уточнили в пресс-службе.

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