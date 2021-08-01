«Лебяжьи острова» без лебедей: Как изменилась жизнь заповедника после блокады Северо-Крымского канала

5 тысяч птиц выводят потомство на Лебяжьих островах Фото: Анна КИРИЕНКО

Их даже сложно назвать островами. Небольшие песчаные отмели в Каркинитском заливе Черного моря площадью в несколько гектаров ежегодно принимают десятки тысяч птиц. Какие-то останавливаются на линьку, какие-то - перевести дух и накопить силы для дальнейшего пути в Африку, а какие-то — вывести потомство и улететь до следующей весны.

ПОРТ ПТИЦ

Село Портовое на северо-западе Крыма находится вдалеке от основных туристических потоков. Местность здесь не такая живописная, как на других участках побережья Черного моря. Но мелководье и свободно гуляющие ветра привлекают любителей серфинга и свободных песчаных пляжей. Когда-то в Портовом был рыбоколхоз, о чем еще свидетельствует знак на дорожном перекрестке. Были рисовые чеки, заливаемые в начале апреля днепровской водой через открытые заслонки Северо-Крымского канала. Теперь в селе есть туристы и три особо-охраняемые природные территории федерального значения в составле ФГБУ «Заповедный Крым»: заповедник «Лебяжьи острова», заповедник «Малое филлофорное поле» и заказник «Каркинитский». Два последних находятся в море и обеспечивают кормовой базой и йодом весь бассейн, а острова примыкают к берегу и выполняют функцию роддома и яслей для пернатых.

Заповедник занимает 54 га, из которых суши всего 45 га. Фото: ФНГБУ "Заповедный Крым"

«Лебяжий» архипелаг состоит из пяти островов, протянувшихся вдоль берега на 5 км. Их периодически размывает во время зимних штормов, дробя на более мелкие. Тогда островам придают буквенные обозначения: 5 «а», 3 «б», 4 «в». На каждом с марта по июль живет по несколько тысяч птичьих семей. Но лебедей средни них нет — белокрылые прилетают сюда в августе на линьку. Этот момент в XIX веке и застал зоолог Карл Кесслер, который решил, что лебеди здесь гнездятся, и с его легкой руки Сары-Булатские острова стали лебяжьими.

- На самом деле их стоило бы называть «чаичьи», - говорит старший научный сотрудник

заповедника Наталья Тарина. - Больше всего здесь чайки гнездятся. В разные годы 19-23 вида пернатых высиживают здесь потомство. Но гостят, прилетают на линьку, проводят теплые зимы до 230 видов птиц. А в списке числятся 265. До 5 тысяч особей одномоментно пребывают.

ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

В среднем на одну птичью семью приходится по 9 квадратных метров площади суши. Борьбы за место под солнцем или за «квартиру на первой линии у моря» здесь нет. Территория разграничена по видовому составу: голенастые цапли занимают камыши и высокую траву, кусты с видом на море — чайки, холмики из теплого песка и камки — бакланы. Они первые в самом начале весны обустраивают гнезда, собирая пирамидки из растений и сухих палочек. К ним присоединяются чайки, затем, цапли. На каждом острове колония своя, но правила неизменны: взрослые особи гнездятся первыми, выбирая самые подходящие участки. К ним под бочок селятся молодые пары, которые подглядывают у старших, как строить гнезда и ухаживать за потомством. Но все равно отстают в осознанном родительстве - у взрослых гнезда аккуратнее, яйца ухоженнее, птенцы сытые. Все, как у людей.

В каталоге заповедника больше 260 видов пернатых. Фото: ФНГБУ "Заповедный Крым"

- За чайками наблюдать вообще интересно,- делится Наталья Александровна, которая работает в заповеднике с 1983 года. - Дамочки сидят на гнездах, а мужики собираются на берегу, что-то обсуждают. В это время какой-нибудь молодой пытается обратить на себя внимание одной из дам. Ее партнер, когда замечает такую наглость, начинает демонстрировать силушку богатырскую - выдергивает траву с корнем, поднимает облака пыли. Всем своим видом показывает, что готов уничтожить противника. Хотя до настоящей драки дело не доходит.

Наблюдение за птицами - отдельная наука. Раньше на островах закапывали боксы, к которым ранним утром выдвигалась группа людей. Расчет такой, что минимум три человека должны выйти обратно за границы птичьего царства. Тогда пернатые не заподозрят, что двое уже в засаде и ведут наблюдение. Бывало так, что вывозить несколько групп к островам нет возможности. Тогда из фанеры вырезали человеческие силуэты, надевали на них одежду, и прогуливались на острова и обратно. Такой вариант имитации толпы людей птиц вполне успокаивал.

На заднем фоне предприятия "большой химии" Фото: Анна КИРИЕНКО

ПЕРЕСОЛИЛИ

Теперь так не делают. Вылупившихся в заповеднике птенцов окольцовывают и дальше следят за их миграцией по международным картотекам. Свою для «Лебяжьих островов» сейчас создает фотограф из Кисловодска — уходит в засидку на каждом острове и оттуда ведет фотоохоту. Ученых интересует как изменился видовой состав птиц и их численность после блокады Северо-Крымского канала. Численность пресноводных птиц резко упала и приближается к той, что была до запуска днепровской воды. Стационарные наблюдения ведутся с 1956 года, и угодья получили заповедный статус международного значения намного раньше, когда стало понятно, что через небольшую часть суши на побережье Крыма проходит большой миграционный птичий поток из Сибири на Аравийский полуостров и в Африку.

- Понимаете, для птицы нет границы, - делится своими наблюдениями старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко. - У нас они всю ночь отсиживаются, чистят перышки, а на рассвете стаями улетают на Украину кормиться на полях. Раньше рисовые чеки были, кулики там зернышки собирали. Теперь чеков нет и за зерном надо лететь на тот берег.

Санитарный режим в разных государствах отличается. Чтобы не допустить инфицирования птицы в хозяйствах, инспекторы отслеживают падеж пернатых в естественной среде. Этой весной пришлось отправлять на анализ трупы чаек — оказалось, не инфекция виной, а протравленные грызуны на полях. Но после атаки «птичьего гриппа» любая осторожность не лишняя.

Сергей Наливайко показывает дамбу из керпича от взрованной церкви Фото: Анна КИРИЕНКО

МАГАЗИН ДЛЯ ХИЩНИКА

Перед гнездованием безопасность островов проверяет человек. Несколько групп с собаками обходят угодья в поисках нор енотовидной собаки, лисы и даже волка. Как говорит Сергей Николаевич, «здесь же как в магазине — все продукты рядом». Тем более, что с уходом пресной днепровской воды сельское хозяйство переориентировалось на выращивание овец.

- А что такое овца для волка? Он ее зарезал, на плечо и 30 км дал своим ходом. Попробуй его найди, - отмечает Наливайко. - Мы отлавливаем по весне, вывозим за пределы санитарной зоны. Скоро ее по суше проведем, федеральный статус обязывает. Зверей конечно же много. Раньше весь берег был полосах камышей по 50 метров шириной. С 2015 года берег чистый, и комаров меньше - вода соленая стала.

До блокады Северо-Крымского канала в Каркинидском заливе соленость составляла около 12 промилле, сейчас около 22. Когда сброс пресной воды шел с рисовых чеков, здесь водился карась, карп. Сейчас стало больше морской рыбы, и ее потребителей тоже. Фламинго, которые раньше в заповеднике считались редкозалетными птицами, теперь гостят каждую весну — их любимый рачок артемия салина заполонил воды Каркинидского залива. Какие еще изменения флоры и фауны произошли за последние 7 лет изучают сотрудники севастопольского ИнБюМа. Буквально недавно они закончили очередной этап исследований на филлофорном поле и скоро дадут ответ. Причем не только по влиянию соленой воды, но и предприятий «большой химии» в 15 км от заповедника - выбросы с «Титана» в 2018 году здесь тоже ощутили.

Чайки, утки и цапли главные обитатели "Лебяжьих островов". Фото: ФНГБУ "Заповедный Крым"

- Пока наша задача ограничивать влияние человека на птиц, - поясняет Наливайко. - Браконьеров у нас нет почти, но туристы заходят, интересуются. Мы не штрафуем, объясняем, что здесь птичье «царство» и провожаем с территории. А в море за ними пограничники следят, граница все-таки.

Говорят что в лихие 90-е сюда приезжали братки с автоматами пострелять уточек. С тех пор пеликаны, которые раньше селились колонией, опасаются выводить потомство на «Лебяжьих островах». Хотя причины могут быть разные.

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