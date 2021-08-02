Зов Азова: Что снимет проблему водоснабжения Крыма

Вододефицит в Крыму составляет около 200 миллионов кубометров в год Фото: Анна КИРИЕНКО

На ближайшие два года проблема с водой в Крыму решена за счет добычи из подземных источников и запасов водохранилищ, наполненных июньскими ливнями. За пол года для нужд Симферополя и его округи пробурили десятки новых скважин, позволяющих выкачивать по 110 тысяч кубометров артезианской воды в сутки. Параллельно идет разведка новых месторождений под Азовским морем, чтобы и первая вода уже отправилась на исследование химического состава.

- Могу сказать, что мы точно нашли воду на глубине 100 метров и ее отправили в Москву на анализ, чтобы понимать, что это за вода, питьевая или нет, в каком объеме, линза или подземная река. Но то, что вода там есть, это точно, - сообщил по итогам своей поездки в Крым вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. - Бурят со специальной платформы, которую сюда привезли. Геологоразведку ведет специальное судно. К концу сентября будем иметь все данные.

РАЗВЕДКА БУРОМ

Разведку в акватории Азовского моря специалисты Росгеологии начали с середины апреля. Анализ геофизических данных определил точку бурения первой поисковой скважины, которая дала приток из пласта на глубине около 100 метров.

- Первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод, – указывает гендиректор АО «Росгеология» Сергей Горьков. – В настоящее время специалисты Росгеологии бурят дополнительные скважины на глубине до 500 метров на близком расстоянии от берега.

Для переброски воды из-под дна Азовского моря можно использовать Северо-Крымский канал Фото: Анна КИРИЕНКО

Помимо качества воды и ее пригодности для питьевого водоснабжения, ученым предстоит определить возобновляемость источников. Если это водяные линзы, оставшиеся после широких русел Дона и Кубани, их запасы исчерпаемы. Но если речь идет об артезианских водах, скапливающихся с Причерноморской низменности по глубоким горизонтам под Азовским морем, то ресурсы практически не ограничены.

- Это может быть как межпластовая вода, так и подрусловый сток. И тот и другой вариант работает, - уверен старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин. - Нужно провести исследования, потенциально все возможно. Один из источников водоснабжения Восточного Крыма — три водозабора в непосредственной близости от Азовского моря. Такая же структура в Азовском море. Нужно провести изыскания с помощью бурения. И если первая вода пошла — это замечательно. Но работа не быстрая, и мы только через несколько месяцев поймем, это краткосрочные или долгосрочные резервы.

ПОДЗЕМНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Использование подруслового стока Дона и Кубани дает шанс на возрождение проекта, который крымские ученые предложили еще в прошлом году: использовать палеорусла Бельбека, Альмы и Качи. Если бы тогда к ним прислушались, то паводковый сток рек не ушел в море, а скопился под землей, питая водозаборы. Через поперечные траншеи в долинах рек вода проникает в палеорусло - залегающий на глубине 15-20 метров галечник, который тысячи лет назад был дном реки. Скорость течения такой воды примерно 100 метров в сутки, и до моря она идет значительно медленнее, чем на поверхности. Добывать ее можно в течение года, и по предварительным подсчетам атраты на строительство комплекса вплоть до подачи воды потребителю составляют 5 миллиардов рублей. С трех рек - Кача, Бельбек и Альма - можно аккумулировать до 130 миллионов кубометров пресной воды в год.

Половина воды уходит через дырявые трубы, которые постепенно меняют на пластиковые Фото: Анна КИРИЕНКО

ВОДА В РЕШЕТЕ

Для преодоления вододефицита в Крыму правительство РФ включило в план финансирования добычу пресной воды из подземных источников и опреснение морской. До 2024 года планируется увеличить объем подачи воды в Республику Крым и Севастополь практически в 2 раза до 300 тысяч кубов.

Чтобы сохранить дефицитный ресурс, в правительственном плане указаны мероприятия по снижению потерь в сетях - на 4,3 миллиарда рублей в Крыму и на 3,6 миллиарда для Севастополя. Эти деньги уже запланированы в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2025 года. И как сообщил вице-премьер Хуснуллин, на 14 водоводах ведутся работы по снижению потерь, поскольку они составляют больше 50%, что тоже является одной из причин возникновения вододефицита в регионе.

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