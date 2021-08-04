В Крыму антирекорд по смертности от COVID-19 за неделю

Количество смертей выросло вдвое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму побит антирекорд по показателям смертности от коронавируса за неделю. Об этом на штабе по предупреждению распространения инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- К сожалению, зарегистрировано 79 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции, - отметил он.

Всего за неделю зарегистрировано 2644 случая коронавируса и 1326 случаев внебольничной пневмонии. В стационары госпитализировано 1006 пациентов с COVID-19 и 146 с воспалением легких. Из проходящих лечение в условиях стационара 3222 человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находят 392, в том числе 11 на ИВЛ инвазивно и 98 дышат самостоятельно. Еще 1025 подключены к кислороду.

- Уровень госпитализации уменьшился на 4,5%, - уточнил министр здравоохранения РК Александр Остапенко. - Я могу сказать о некоторой стабилизации по количеству госпитализаций в течение прошедших трех недель.

Больных коронавирусом и пневмонией принимает 31 медучреждение Крыма, развернуто 3716 коек.

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