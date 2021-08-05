«Шоу» закончилось – началась работа: На выборах в Евпаторийском округе в Крыму баллотируется Леонид Бабашов

Бабашов уже сейчас проводит по 7-8 встреч с жителями округа ежедневно - настоящая "машина".

В крымской блогосфере с нескрываемым ехидством обсуждают, пожалуй, главную новость нынешнего политического сезона в Республике – неожиданный отказ от участия в выборах вице-премьера правительства Крыма на 21 Евпаторийском округе.

Событие смакуют одиозные оппозиционные блогеры и «женский клуб» кандидаток от КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей» в округе. Впрочем, такое положение дел должно, скорее, не радовать, а даже наоборот – огорчать злопыхателей в интернете. Дело в том, что в предвыборную гонку вступает один из лучших мажоритарщиков крымской «Единой России», депутат с опытом и настоящая «машина» по эффективной работе с избирателями Леонид Бабашов.

Депутат с авторитетом у избирателя

Леонид Бабашов – действующий глава комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, а до этого – с 2014 до 2019-го, возглавлял парламентский комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Леонид Бабашов уроженец и коренной житель Красногвардейскогго района, которого еще до депутатства хорошо знали как активного, деятельного бизнесмена и мецената. Так что в ему не составило труда дважды – в 2014 и 2019 - выиграть выборы в региональный парламент на своем родном Красногвардейском одномандатном округе.

В любой партии есть аксиома: «на мажоритарку» нельзя ставить безликого, чужого для местного избирателя кандидата без реального авторитета среди людей — пролетит как фанера над Парижем. Таких опасений с Леонидом Бабашовым никогда не было: его репутация у красногвардецйей, постоянное взаимодействие с людьми и тяжелый труд на своем округе не давали и шанса конкурентам.

И это притом, что депутат до 2014 году вообще не состоял ни в одной партии – нонсенс для современных реалий крымской политики! Принципиальностью и трудолюбием Леонида Бабашова был впечатлен спикер парламента Крыма Владимир Константинов – он, собственно, и привел в политику и «Единую Россию» нынешнего главу комитета по строительству. Наверное, можно смело сказать, что Леонид Бабашов значит для спикера крымского парламента не меньше, чем Сергей Шойгу для Владимира Путина.

Передача 20 тысяч живых подписей граждан в избирком.

- Леонид Бабашов – один из самых эффективных и авторитетных депутатов-мажоритарщиков в Крыму. Для коллег он является примером того, как надо организовать работу с людьми. Его активность, прежде всего, нацелена на постоянную конкретную помощь людям, – подчеркнул Владимир Константинов.

Партийный самовыдвиженец

Так что выдвижение Леонида Бабашова кандидатом в депутаты Госдумы РФ на Евпаторийском округе было самым сильным шагом политсовета «Единой России». Показательно, что Бабашов идет на выборы не просто по «мажоритарке», так еще и самовыдвиженцем, лишь опираясь на поддержку «ЕР». Все это значит, что Бабашову нужно было в короткий срок собрать 20 тысяч «живых» подписей местных жителей за свое выдвижение. Учитывая его авторитет и популярность, свою первую важную задачу на пути к мандату уже депутата Госдумы Леонид Бабашов выполнил буднично и очень уверенно.

И сбавлять обороты кандидат не намерен: он практически ежедневно проводит по 7-8 встреч с местными жителями по всем населенным пунктам Евпаторийского, Сакского, Черноморского и Джанкойского районов.

Как видим, время «реалити-шоу» с «женихом» для кандидаток на 21 округе закончилось. Теперь им придется столкнуться с настоящей «машиной» эффективности в крымской политике.

Пожалуй, конкуренткам по округу и блогерам теперь будет уже не так весело…

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