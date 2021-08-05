Мнение школьника: в Совфеде оценили предложение Зеленского переселить из Донбасса всех русских

Зеленский заявил, что на территории Донбасса «без Украины не будет цивилизации». Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Заявление президента Украины Владимира Зеленского похоже на мнение школьника. Об этом КП-Крым сообщил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление украинского лидера о том, что с Донбасса должны уехать граждане, считающие себя русскими. Также Зеленский заявил, что на территории Донбасса «без Украины не будет цивилизации».

- Это заявление ученика начальных классов. В республиках Донбасса живут люди, которые являются в основном коренными жителями этих территорий во многих поколениях. Подавляющее большинство из них - русские по национальности, языку и культуре. Земля не принадлежит Зеленскому и украинскому государству. Это земля тех, кто на ней живет - граждан Луганской и Донецкой республик, - заявил Цеков. - С учетом того, что их большинство, эта земля по своей сути русская.

Также сенатор отметил, что до 2014 года крымчане на вопрос о том, чья это земля, отвечали «русская».

- Это верно с исторической точки зрения. Ведь Крым был частью Российской Империи, Советского Союза. Крым - это русская земля, потому что даже по переписи, которая проходила на Украине, на полуострове проживало больше 60% русских по национальности и более 80% русских по языку и культуре. Аналогия та же, - заключил Цеков.

Также он предложил Владимиру Зеленскому переехать из Украины в одну из других европейских стран, так как он очень туда стремится.

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