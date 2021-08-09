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Общество9 августа 2021 16:56

В Крыму ищут жертв кавказцев, устроивших драку в центре Симферополя

У одного из них есть право на ношение огнестрельного оружия
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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После ЧП была начата проверка по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса РФ

После ЧП была начата проверка по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса РФ

В отношении двух уроженцев Кавказа, участвовавших в крупной драке в центре Симферополя, продолжается следствие.

По данным источника КП-Крым, участниками потасовки являются уроженец Ингушетии Адам Батыров и уроженец Чечни Муслим Адигов. Один из них имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Напомним, крупная драка произошла 23 июля в Симферополе на пересечении улиц Горького и Пушкина. Усмирить конфликтующих кавказцев и местных жителей пытались полицейские и сотрудники Росгвардии. Однако после словесной перепалки один из уроженцев Кавказа ударил крымчанина. Тот сразу же потерял сознание, очевидцы драки вызвали «скорую».

Правоохранители полагают, что от действий участников драки мог еще кто-то пострадать, и просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

Нарушителя задержали полицейские, но мужчину пытались «вызволить» его друзья. Один из них был вооружен, грозился достать пистолет.

После ЧП была начата проверка по статьям 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (оскорбление представителей власти) Уголовного кодека РФ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Драка в центре Симферополя 23 июля 2021
Видео: "Злой Крымчанин"/ "Вконтакте"

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