Глава МИД России впервые выступит на фестивале «Таврида» в Крыму

Сергей Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ

На площадке арт-кластера «Таврида», который проходит под Судаком, впервые выступит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соответствующее информационное сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

- 12 августа состоится выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в арт-кластере «Таврида». Сергей Лавров встретится с молодыми деятелями культуры и искусства из 66 регионов России, - сообщается на сайте ведомства.

После выступления Лавров проведет брифинг для представителей прессы. Выступление министра будет транслироваться на сайте МИДа.

Отметим, что Лавров ни разу после 2014 года не посещал полуостров как официальное лицо и не участвовал в публичных мероприятиях. Зато глава МИДа был в Крыму в качестве отдыхающего.

Фестиваль «Таврида.АРТ» ежегодно проходит в бухте Капсель под Судаком. Творческая молодежь обменивается знаниями и получает опыт для реализации новых проектов, а также участвует в мастер-классах от звезд культуры и искусства. В ближайшее время перед молодежью выступит известный композитор и саксофонист Игорь Бутман.

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