Доберется ли нефть из Новороссийска до крымских пляжей: прогноз эксперта

Пляжи Крыма пока остаются чистыми Фото: Архив "КП"

В районе Новороссийска продолжают бороться с последствиями выброса нефти, который произошел 7 августа. Горючее вылилось из греческого танкера Minerva Symphony при погрузке с выносного причального устройства.

По оценкам ученых, площадь пятна от разлива нефти составляла 80 километров квадратных. В пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным отметили, что нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.

При этом местные пляжи Новороссийска и близлежащие берега не пострадали, купание не запрещено, заявили местные власти.

Не доберется ли нефть до берегов Крыма? Эксперты уверяют, что этого произойти не должно, но опасения все-таки есть.

Разлив нефти в Черном море на 8 августа. Снимок из космоса. Фото: пресс служба Института космических исследований Российской академии наук

Александр Лычак, доцент кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского, заявил в комментарии КП-Крым, что нефть довольно быстро может распространяться по морю - на 50-60 километров за сутки.

- Урон экосистеме, конечно, будет нанесен. Все зависит от того, куда эта пленка будет стянута, и где она будет накапливаться. Если она доберется до пляжей, будет нанесен большой урон рекреации. Но эту нефть может утилизировать сама природа, пятна относительно быстро испаряются. Это зависит от толщины пленки и других условий. Но думаю, это пятно будет находиться на поверхности не больше десяти дней, - предположил эколог.

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