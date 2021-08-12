«Галстук – огонь»: Петросян блеснул в Ялте экстравагантным нарядом

Евгений Петросян очень хорошо выглядит. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Народный артист РФ Евгений Петросян в представление не нуждается, его искрометные шутки знает и мал, и стар. Семейные разборки тоже получили огласку.

75-летний актер ведет здоровый образ жизни, не чурается спорта, поэтому и излучает со сцены волну позитива. Вот и коронавирус поставил на место - сделал прививку и приехал в Ялту порадовать своих поклонников концертом.

- За одну минуту до выхода на сцену! В театре имени Чехова я выступаю несколько десятков лет. Очень он уютный и для зрителей, и для артистов. Неподалеку есть еще большой концертный зал, летний, под открытым небом. Первая моя гастроль в этом театре была в 1963-м году. Бог подарил мне счастье общения со зрителями. Именно эту возможность я берегу и всегда к ней готовлюсь с особым трепетом, - такой пост сопровождает фотопортрет актера, который украсил его Instagram.

Сияющий и молодцеватый Евгений Петросян одет в ничем неприметный темно-синий костюм в клеточку. Но озорной нрав телеведущего выдает галстук, напоминающий разноцветным мозаичным рисунком кожу экзотической змеи.

Южный берег Крыма по душе артисту, вот и настроение у него отличное, и аксессуары экстравагантные, и шутки зажигательные!

Нравится Евгению Петросяну и местная кухня, юморист даже хвалебный дифирамб мозговой косточке воспел, что мол вредное блюдо, но уже больно вкусное.

Пользователи же в своих комментариях, не скупясь на эмоции, оценили и творчество артиста, и его внешний вид: «Вы в каждой семье свой и родной человек! Мы Вас все любим!»; «Галстук-огонь»; «Шикарный мужчина» «Какой замечательный галстук! Веселый штрих к серьезному образу»; «Шарм и очарование!»

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