«Люмпены», «феодалы» и экс-бухгалтер

Задача СМИ - как раз помочь крымчанам узнать, насколько богаты или бедны кандидаты в народные слуги. Фото: "КП" Архив

Предвыборная гонка кандидатов в Госдуму на мажоритарных округах в Крыму уже выходит в финальную стадию - до голосования осталось не так много времени, чуть больше месяца.

Многие выдвиженцы уже официально зарегистрировались в качестве кандидатов в избирательной комиссии. Интересен факт регистрации для избирателя прежде всего тем, что кандидаты, согласно законодательству, должны обнародовать сведения о доходах, расходах и имуществе. Обычно политики очень неохотно делятся такой информацией, что понятно: далеко не у всех сходится дебет с кредитом в декларациях. Плюс ко всему некоторые кандидаты вынуждены «подсветить» свои многочисленные земельные участки или квартиры, а другие - расписаться в своем нарочитом «бедствовании», во всяком случае, для электората…

Впрочем, не так много избирателей будут тратить время, чтобы переходить на сайт избиркома и разбираться в отчетности. А вот задача СМИ - как раз помочь крымчанам узнать, насколько богаты или бедны кандидаты в народные слуги.

В этот раз мы обратим свой взор на достаток кандидатов на Евпаторийском одномандатном округе - охватить всю крымскую «мажоритарку» вкупе со «списочниками» в одном материале невозможно.

Странная математика от бывшего бухгалтера

Виктория Билан, которая идет на округе от партии «Справедливая Россия - За Правду», из имущества зарегистрировала квартиру на 72 «квадрата» за 4,3 млн рублей в селе Мирном и Volkswagen Tiguan - за 1,7 млн ровно. Все это она купила, согласно декларации, за деньги по основному месту работы. А работала Виктория Леонидовна до 2015 года бухгалтером в сакском техникуме, а после появления в ее жизни «Справедливой России» - в АО «Инвестиционная платформа «Крым» и менее года - замминистра экономического развития Крыма.

Все бы ничего, но даже тут доходы с приобретениями не совпадают: за три предыдущих года Виктория Билан заработала 1,7 млн рублей, а потратила на квартиру и имущество 6 млн рублей. Где Виктория Леонидовна взяла еще недостающую сумму - загадка. Странно, конечно, видеть такие несостыковки в финансовых отчетах хоть и у провинциального, но все же экс-бухгалтера. Но имеем то, что имеем.

Хотя и это еще не все: на банковских счетах у «справедливоросски» припасены до лучших времен еще 4,3 млн рублей. Откуда взялась эта сумма - из декларации тоже не совсем понятно. Возможно, подарок или какие-то другие доходы.

Впрочем, кандидаты от «Справедливой России» в Госдуму знавали и намного более щедрые «подарки». Взять хотя бы действующего депутата Госдумы и уже кандидата на следующий срок в парламент от «Справедливой России - За правду» Вадима Белоусова. На парламентарии давно висит дамоклов меч правосудия. По официальной версии следствия, он и еще несколько лиц получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в господрядах ни много ни мало 3 млрд рублей. Такие дела…

Любитель крымской земли

А вот, например, бывший парламентарий Госсовета Крыма от ЛДПР Сергей Шувайников, на сей раз намеревающийся попасть в уже Госдуму от партии «Родина», судя по декларации, явно неравнодушен к Родине - крымской земле. Правда, в прямом смысле этого слова. Кандидат в депутаты зарегистрировал аж 32 (!) земельных участка.

А вот к квартирам интерес у Сергея Ивановича не такой рьяный: в декларации только две квартиры в Крыму - на 44 и 49 «квадратов». Ну а на счету у кандидата от «Родины» так, мелочевка, - 128 тысяч рублей.

Кандидаты-аскеты

Куда скромнее всё в материальном плане у кандидатки от «Новых людей» по 21-му округу Марии Симикчи: у общественницы только старенький «Фольксваген Пассат» и 45 тысяч рублей на счету.

Но всем кандидатам в аскетизме не сравниться с представительницей «КПРФ» Оксаной Тараниной: у нее, судя по декларации, ни кола, ни двора - нет даже автомобиля, а только жалкие полторы тысячи рублей на счету…

Оксана Анатольевна, будучи истинным люмпеном, видимо, отрицает все материальное и живет лишь идеей социализма, если верить официальным сведениям о доходах…

Очень бы хотелось ознакомиться и с декларацией самовыдвиженца Леонида Бабашова, который идет с масштабной поддержкой «Единой России», но на момент публикации сведений о доходах кандидата не было. А жаль…

Насколько были честны кандидаты-мажоритарщики в своих декларациях, судить не нам, а крымским избирателям в сентябре. Выводы же каждый сделает для себя сам…

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