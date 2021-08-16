Власти Крыма исключили возможность прорыва дамбы в Керчи

Керченская река Мелек-Чесме. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи не существует угрозы прорыва дамбы, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Ситуация сейчас находится под контролем полностью по всем рекам, которые подступают к Керчи. Сегодня глава республики посещал побережье, где возможно подтопление, откуда объем воды поступает в Керчь. Принято решение дополнительно выделить средства, чтобы дополнительно укрепить этапы. Будет также выделена дополнительная техника, чтобы укреплять дамбы реки Булганак, - рассказал Юрий Гоцанюк.

По его словам, также планируется дальнейшая расчистка русел рек Булганак и Мелек-Чесме в Керчи.

Напомним, в Керчи продолжают бороться с подтоплениями. Вечером 16 августа в городе оставались подтопленными 17 придомовых территорий многоквартирных домов, 11 подвалов многоквартирных домов, шесть частных домовладений, 11 городских улиц и 5 социально значимых объектов. Без электричества оставалось больше 500 абонентов.

Из-за того, что некоторые улицы в городе затоплены, междугородние автобусы не заезжают в Керчь, а останавливаются на АЗС на трассе «Таврида».

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