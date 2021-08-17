Что происходит в затопленной Керчи: дамбу укрепили, начинается оценка ущерба

На некоторых улицах еще стоит вода. Фото: Никита Васильев

На подтопленных улицах Керчи продолжают откачивать воду. По данным пресс-службы крымского правительства, привлечены 848 человек и 304 единицы техники.

На 17 августа уже откачали 7 120 кубометров воды на 64 подтопленных объектах, очищена территория общей площадью более 1 950 кв. м., а также русла рек общей протяженностью 375 м и отводных каналов.

Кроме того, в Керчи возвели четыре дамбы протяженностью более 420 м и распилили деревья. Также в городе продолжается просушка зданий и помещений.

После подтоплений остается мусор. Фото: Никита Васильев

Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что на утро вторника в восточном Крыму остаются подтопленными 34 частных домовладения. 17 из них находится в Керчи, 9 – в селе Юркино, 3 – в Войково и 5 – в Багерово. Также подтоплено 34 подвальных помещения в многоквартирных домах. Уровень воды в подвалах составляет 35-60 сантиметров. Повышен уровень воды в детском саду «Дюймовочка», общеобразовательной школе №4, в районе Керченской горбольницы №1, а также на стадионе и территориях оптово-розничного и центрального городского рынка. Вода также остается на проезжей части 14 улиц.

- На сегодня поставлена задача начать работу по очистке реки Восточный Булганак. Работа будет проводиться от предприятия «Пролив» до самого водохранилища. Также начаты работы по укреплению дамбы. Вчера было установлено около 20 тонн в мешках на дамбе. Сегодня вода в реку Булганак практически не течет, - уточнил Юрий Гоцанюк.

По данным синоптиков, с 10 по 17 августа в Керчи выпало 267 мм осадков, в Ленинском районе – 233 мм.

Реки продолжают расчищать от мусора. Фото: пресс-служба администрации Керчи

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ НАЧНУТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

В Керчи начали принимать заявки от тех, чье имущество пострадало во время потопа. Соответствующее сообщение размещено на странице керченской администрации в Instagram.

- Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате подтопления. Начат прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости, - говорится в сообщении.

Все заявки принимаются по телефонам: 8 (978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов заявил, что компенсационные выплаты жителям Керчи и Ленинского района будут произведены уже на этой неделе.

- Что касается компенсации жителям пострадавших территорий, на этой неделе все должны получить выплаты в полном объеме. По этому вопросу работаем в индивидуальном порядке, - уточнил Аксенов.

По его совам, за один квадратный метр подтопленного жилья будет выплачиваться 6 тысяч рублей.

Люди самостоятельно приводят в порядок придомовые территории. Фото: Никита Васильев

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ХОДИТ ПО ИЗМЕНЕННЫМ МАРШРУТАМ

По данным пресс-службы администрации города, троллейбусы ходят ограниченном режиме от ул. Ворошилова до ГУП КМЗ.

Маршрут №41 «ГУП КМЗ - Аршинцево» временно следует через улицы Еременко - Кирова - Свердлова - Ворошилова – Сильпо. Также изменена схема движения маршрута №19. Автобус тоже следует через улицы Еременко-Кирова-Свердлова.

Также изменена схема движения маршрутов №2, №23, №7 и №40.

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