Ученые Крыма нашли способ спасти пляжи полуострова от разрушения

Пляжи постепенно разрушаются из-за отсутствия регулярного поддержания существующих берегозащитных сооружений. Фото: Александра Тимощенко

После сильных наводнений на полуострове специалисты изучили западный берег Крыма недалеко от села Песчаное и поселка Николаевка. Выяснилось, что пляжи постепенно разрушаются не только из-за большого потока воды, но и из-за отсутствия регулярного поддержания существующих берегозащитных сооружений.

По словам профессора кафедры природообустройства и водопользования КФУ Натальи Ветровой, в некоторых местах пляж смывается, а в некоторых - прибывает.

- Материал, собранный за 2015-2018 годы, показал, что в селе Песчаное в районе санатория «Волна» на участке демонтажа разрушенной откосно-ступенчатой волногасящей набережной произошло разрушение склона, образование пляжа, а также перераспределение пляжного материала: в северной части участка ширина пляжа увеличилась, а в южной - уменьшилась. При этом мы обнаружили участок пляжа, который не подвергается изменениям, что связано с расположенными под водой песчаными валунами, - отмечает она.

За много лет известняк превратился в очень плотную структуру, напоминающую бетон. Валуны, похожие на подводные рифы, «держат» пляж, что позволяет разработать модель для создания искусственных сооружений берегозащиты. Решить проблему уменьшения пляжей помогут биопозитивные, которые будут находиться под водой и не нарушат природный морской ландшафт. С одной стороны, конструкции будут гасить волны, а с другой - сохранять баланс всех пляжных процессов.

- За счет применения биопозитивных материалов и конструкций мы сможем и позаботиться о природе, и решить антропогенные проблемы. При этом при проектировании конструкций необходимо учитывать направление волн, направление движений масс пляжа, географические и геологические особенности каждого участка и другие факторы, чтобы берегозащита работала эффективно, - добавляет Наталья Ветрова.

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