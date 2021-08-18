Написали предсмертные записки: В Симферополе мать и сын пытались взорвать дом

Остальные жильцы многоэтажки не пострадали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС пот РК

В Симферополе разыгралась настоящая драма - мать и сын написали предсмертные записки и едва не угробили жителей целой многоэтажки.

По данным источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, 59-летняя женщина и ее 21-летний сын жили на одной из центральных улиц столицы. В тяжелый понедельник они открыли бытовой газ и стали ждать. В итоге в квартире произошел взрыв. Что стало причиной возгорания - выясняют специалисты.

В итоге оба жителя Симферополя попали в больницу. У женщины диагностировали 32% ожогов тела и отравление бытовым газом, а у ее сына - 95% ожогов по всему телу. Он тоже отравился газом.

Как сообщали на этой неделе в пресс-службе крымского МЧС, хлопок бытового газа произошел рано утром 16 августа по адресу Тургенева, 17. Из дома эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей. После того, как здание проверили, все жильцы вернулись в свои квартиры. Взрыв газа не разрушил несущие конструкции здания.

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