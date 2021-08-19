«Меня просят показать правду»: Что увидел в российском Крыму американский блогер из Донбасса

Патрик Ланкастер делал репортажи из затопленной Керчи. Фото: скриншот из видео

В Крым на отдых приехал известный американский блогер и журналист Патрик Ланкастер. Он уже не первый год снимает свои ролики в которых рассказывает западному миру, как на самом деле обстоят дела в российской республике.

Впервые Патрик приехал в Крым еще в марте 2014 года, накануне референдума, на котором жители полуострова выразили свое желание быть частью России.

- Раньше я был военнослужащим, пять лет провел на авианосце «Китти Хок». Можно сказать, был моряком. Воевал в Ираке, выполнял боевые задачи в Персидском заливе. После службы долго думал, чем хочу заниматься, увлекся фотографией. Когда начались все эти события в Крыму, на Украине семь лет назад, я захотел все увидеть своими глазами. Поэтому и приехал впервые на полуостров, - рассказывает КП-Крым американец.

Патрик с семьей около месяца отдыхает в Крыму. Фото: личный архив

Первое популярное видео для своего блога Патрик снял в Крыму в 2014 году, а потом сразу же уехал на Донбасс, откуда публиковал правдивые репортажи о гражданской войне.

- Мне было интересно, почему люди сделали такой выбор, почему захотели быть с Россией. Я понял, что здесь действительно живут русские. То, что я видел в Крыму и на Донбассе, очень отличалось от того, что рассказывали западные СМИ. Мне говорили «покажи правду», и я снимал правду, - вспоминает Ланкастер.

Американец освещал события, происходящие в Нагорном Карабахе. Фото: личный архив

Смотреть видеосюжет Американский журналист посетил музей в Балаклаве

В Донецке Патрик встретил свою будущую жену Надежду. С ней у американца уже родилось двое деток. Теперь семья Ланкастеров живет в Донецке и каждый год ездит в Крым, чтобы отдыхать и вести популярный блог. Вот и этот сезон не стал исключением.

- Крым я очень люблю. Здесь приятно и отдыхать и работать. В этом году уже посмотрел затопленную Керчь, увидел, как боролись с наводнением сотрудники МЧС. Был и в Балаклаве, в подземном музее военных объектов. Дух захватывает! Много общался с людьми. Крымчане говорят, что с каждым годом становится лучше жить, вести бизнес. Я вижу, что очень улучшились дороги, - делится впечатлениями американец.

В течение семи лет Патрик делает репортажи из Донецка. Фото: личный архив

Ланкастер переехал из Штатов больше десяти лет назад. Но в родной город Сент-Луис, что в штате Миссури, он не планирует возвращаться. Теперь его сердце навсегда привязано к Донецку и Крыму. Американец даже думает купить дом на полуострове, чтобы остаться здесь жить. На вопрос о том, признает ли когда-нибудь США российский Крым, Патрик отвечает:

- Думаю, эти политические игры будут актуальными еще 10-20 лет. Пока Запад и США не признают Крым из-за позиции Украины, но в будущем все может измениться.

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Смотреть видеосюжет Патрик Ланкастер в затопленной Керчи

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